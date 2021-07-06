【男子】
▽一般
①庄司・田中（とわの森三愛高教・旭川信金）②田中・松本（とわの森三愛高）③内海・榊原（なべ’ｓチルドレン）③永野・大塚（なべ’ｓチルドレン）
▽３５歳
①外山・新田（札幌学院クラブ）②中居・安杖（芦別連盟・Ｍ１・１クラブ）③川島・三浦（滝川西高・Ｍ１・１クラブ）
▽４５歳
①遠藤・藤井（札幌三省・旭川大成クラブ）
▽５０歳
①蔵本・加藤（札幌もみじ台クラブ）
▽５５歳
①福地・滝本（札幌青陽クラブ・旭川ほくでんクラブ）
▽６０歳
①吉本・高橋（北見・旭川暁クラブ）
▽６５歳
①芳賀・太田（北見・恵庭）
▽７０歳
①遊佐・丹治（美幌・札幌青陽クラブ）②郷・大島（函館ベテランクラブ）
▽７５歳
①御厩・安藤（札幌もみじ台クラブ）
【女子】
▽一般
①山田・尾崎（旭実高）②波多野・対馬（北翔大）③鈴木・志賀（札幌龍谷高）③黒田・犬飼（札幌大谷高）
▽３５歳
①佐藤・太田（釧路リバティー・音更連盟）
▽５０歳
①椎名・高橋（音更連盟・ウィズ旭川）
▽５５歳
①内海・三上（室蘭蘭友・札幌ＭＡ）
▽６０歳
①藤岡・北山（函館ベテラン・旭川女子クラブ）
▽６５歳
①横山・坂部（旭川迷球会）②名和・金森（旭川女子クラブ・旭川迷球会）③渡辺・堀江（苫小牧ファジー・長万部協会）