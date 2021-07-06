【男子】

▽１００㍍３年

①高木咲翔（愛宕ＡＣ）②辻（羽幌ジュニアＲＣ）③池田（羽幌ジュニアＲＣ）

▽同４年

①中園未那斗（旭川ＡＣ）②新田（旭川ＴＲＣ）③坂脇（愛宕ＡＣ）

▽同５年

①並河創太（神居東陸上少年団）②朝日（旭川ＴＲＣ）③伊藤（旭川ＡＣ）

▽同６年

①浪岡凌玖（東光スポーツ少年団）②泉（神居東陸上少年団）③久保（稚内港）

▽８００㍍３年

①池田幸平（羽幌ジュニアＲＣ）②田村（枝幸ジュニア陸上クラブ）③青木（神居東陸上少年団）

▽同４年

①中園未那斗（旭川ＡＣ）②新田（旭川ＴＲＣ）③佐々木（神居東陸上少年団）

▽１５００㍍５年

①二階堂葵一（旭川ＴＲＣ）②田代（東光スポーツ少年団）③朝日（旭川ＴＲＣ）

▽同６年

①泉圭輔（神居東陸上少年団）４分４１秒４６＝大会新②浪岡（東光スポーツ少年団）③吹田（旭川ＴＲＣ）

▽８０㍍障害５年

①村上雄琉（神居東陸上少年団）

▽同６年

①高橋昌大（神居東陸上少年団）

▽４００㍍リレー５年

①旭川ＴＲＣ②神居東陸上少年団

▽同６年

①旭川ＡＣ

▽走り高跳び５年

①皆川明日翔（愛宕ＡＣ）

▽同６年

①兼平吏亜（愛宕ＡＣ）②田中（愛宕ＡＣ）

▽走り幅跳び４年

①坂脇優護（愛宕ＡＣ）

▽同５年

①田村颯汰（旭川ＴＲＣ）②中屋（旭川ＴＲＣ）③莅戸（神居東陸上少年団）

▽同６年

①兼平吏亜（愛宕ＡＣ）②工藤（神居東陸上少年団）③堀（なよろＪＡＣ）

▽砲丸投げ６年

①藤永一真（神居東陸上少年団）

▽ジャベリックボール投げ３年

①野川歩空（士別ジュニア陸上少年団）

▽同４年

①市川武志（愛宕東）

▽同５年

①市川大心（愛宕東）②菅（旭川ＡＣ）③篠田（神居東陸上少年団）

▽同６年

①清水陽也（羽幌ジュニアＲＣ）②野崎（旭川Ａ）

▽コンバインドＡ

①藤永一真（神居東陸上少年団）

▽同Ｂ

①秋山梓祐（留萌ＡＣ）②吹田（旭川ＴＲＣ）③松本（ふらのジュニア陸上クラブ）

【女子】

▽１００㍍３年

①菱ちなつ（旭川ＴＲＣ）②田中（神居東陸上少年団）③沢（神居東陸上少年団）

▽同４年

①石川葉織（旭川ＴＲＣ）②池田（士別ジュニア陸上少年団）③石田（愛宕ＡＣ）

▽同５年

①大月美優（旭川ＡＣ）②柴田（神居東陸上少年団）③坂口（旭川ＴＲＣ）

▽同６年

①菅心海（旭川ＡＣ）②阿部（旭川ＡＣ）③岩井（なよろＪＡＣ）

▽８００㍍３年

①菱ちなつ（旭川ＴＲＣ）②栗原（東光スポーツ少年団）③莅戸（神居東陸上少年団）

▽同４年

①石川葉織（旭川ＴＲＣ）②長浜（旭川ＴＲＣ）③斎藤（旭川ＴＲＣ）

▽同５年

①石川蛍莉（旭川ＴＲＣ）②坂口（旭川ＴＲＣ）③柴田（神居東陸上少年団）

▽同６年

①金津美和菜（東光スポーツ少年団）②松本（東光スポーツ少年団）③栗原（東光スポーツ少年団）

▽８０㍍障害５年

①立花日茉梨（なよろＪＡＣ）②大月（旭川ＡＣ）

▽同６年

①菅心海（旭川ＡＣ）

▽４００㍍リレー４年

①愛宕ＡＣ

▽走り幅跳び４年

①山下華穂（愛宕ＡＣ）②渡部（愛宕ＡＣ）③石田（愛宕ＡＣ）

▽同５年

①石川蛍莉（旭川ＴＲＣ）②松本（旭川ＴＲＣ）

▽同６年

①窪田実桜（愛宕ＡＣ）

▽砲丸投げ６年

①牧野香音（なよろＪＡＣ）

▽ジャベリックボール投げ４年

①石黒希（旭川ＡＣ）

▽同６年

①牧野香音（なよろＪＡＣ）

【男女混合】

▽４００㍍リレー６年

①東光スポーツ少年団（栗原吏乎、松本橙和、森大晟、浪岡凌玖）５８秒２８＝大会新