■サッカー（９、１０日・天塩川サッカー場）



【男子】

▽１回戦

緑が丘６―０東陽・光陽合同、東川１―１（ＰＫ５―３）東光、広陵６―１東明、愛宕９―０中富良野

▽準決勝

緑が丘７―０東川、広陵１―０愛宕

▽決勝

緑が丘３―０広陵

■バスケットボール（９、１０日・名寄スポーツセンター）



【男子】

▽１回戦

愛宕９１―４７富良野西、永山南５６―４６鷹栖、忠和６９―４５士別・士別南、神居東６０―４９名寄

▽準決勝

愛宕６６―６５永山南、神居東４９―４８忠和

▽決勝

愛宕６９―５１神居東



【女子】

▽１回戦

六合７１―４８東神楽、上富良野４５―２５東明、愛宕６０―３０当麻・比布、士別・士別南６０―４８忠和

▽準決勝

六合６４―５２上富良野、愛宕６７―４８士別・士別南

▽決勝

六合６０―４８愛宕

■バドミントン（９、１０日・リアルター夢りんご体育館）



【男子】

◇団体

▽１回戦

愛宕２―１名寄、忠和２―１鷹栖、北門３―０名寄東、春光台３―０東神楽

▽準決勝

愛宕２―０忠和、春光台２―１北門

▽決勝

愛宕２―０春光台

◇個人

▽シングルス

①水谷純稀（春光台）②阿部泰士（春光台）③堀渚颯（東明）③奥村亮太（北門）

▽ダブルス

①大山一樹・野藤流星（愛宕）②川田光太・中塩爽太（愛宕）③奥村啓太・東海林亮汰（北門）③吉田一咲・河野颯汰（東明）



【女子】

◇団体

▽１回戦

東明３―０名寄東、春光台３―０東神楽、愛宕３―０名寄、忠和３―０鷹栖

▽準決勝

東明２―１春光台、忠和２―０愛宕

▽決勝

忠和２―１東明

◇個人

▽シングルス

①鈴木穂乃花（忠和）②原田夏帆（東明）③髙村侑里（東光）③井上紗彩（愛宕）

▽ダブルス

①阿部祐梨菜・佐藤鼓柊（春光台）②小林璃和・星野紗花（東明）③榊田結衣・杉本来未（東明）③中濱このは・原田麻央（東明）

■バレーボール（９、１０日・美瑛スポーツセンター）



【男子】

▽１回戦

西神楽・緑が丘２―０北門、富良野西・富良野東・上富良野２―１六合

▽準決勝

神楽２―０西神楽・緑が丘、永山２―０富良野西・富良野東・上富良野

▽決勝

神楽２―１永山



【女子】

▽１回戦

永山南２―０富良野東、士別・士別南・和寒２―０緑が丘、神居２―０富良野西・上富良野、東川２―０永山

▽準決勝

永山南２―０士別・士別南・和寒、神居２―０東川

▽決勝

永山南２―０神居

■柔道（９日・東光公園武道館）



【男子】

◇団体

①永山②名寄東③広陵③士別

◇個人

▽５０㌔級

①前田逞悦（永山）②中澤諒哉（六合）③中根蒼悟（富良野西）③竹内空（永山南）

▽５５㌔級

①森柾斗（永山）②山本彪雅（士別）③加藤奎太（美深）③荒木大雅（旭川）

▽６０㌔級

①大場陸斗（美瑛）②蛯澤真之輔（広陵）③佐藤海斗（旭川）③安田大翔（士別）

▽６６㌔級

①夏坂匠平（名寄東）②野川蒼司（士別）③堀井優真（旭川）③小口隼（名寄東）

▽７３㌔級

①葛西樹生（愛宕）②鴨田颯人（下川）③千葉祐生（東陽）③佐藤友哉（東陽）

▽８１㌔級

①米田信太朗（中央）②後藤田來斗（上士別）③伊藤栄翔（士別）③小堀遙洋（東光）

▽９０㌔級

①安孫子玄徳（名寄）②梅本仁（和寒）

▽９０㌔超級

①後藤田柊斗（上士別）②木幡斗吾（下川）③近野幹太（美深）③荻田勇希（名寄東）



【女子】

◇団体

①永山②名寄東③当麻

◇個人

▽４４㌔級

①齋藤まり（当麻）②福士莉久（六合）③原田真帆（永山）

▽４８㌔級

①佐々木未奈（名寄東）②南原青空（名寄東）

▽５２㌔級

①石井優璃（春光台）②平野このみ（永山）③市川桜（東光）③保里和風（当麻）

▽５７㌔級

①松倉歩優（六合）②扇谷心々菜（当麻）③齋藤かんな（神居東）③齋藤日菜乃（名寄東）

▽６３㌔級

①小島深千果（美瑛）②藤井菜奈（永山）③荒田心美（名寄東）③光永悠華（名寄）

▽７０㌔級

①長谷川祥嘉（愛宕）②原田実紀（永山）③小倉凛華（美深）

▽７０㌔超級

①岩崎優生（中央）②今美夏（永山）

■剣道（９日・下川中体育館）



【男子】

▽団体

①緑が丘②東明③永山南③愛宕

▽個人

①菊地和志（緑が丘）②南本結希（愛宕）③鹿内徹平（永山南）③三井滉太（緑が丘）



【女子】

▽団体

①下川②愛別③東明③永山南

▽個人

①山崎颯花（東明）②柴田叶子（愛別）③松岡杏奈（下川）③野澤千優（緑が丘）

■ソフトテニス（９、10日・花咲コート）



【男子】

▽団体準決勝

啓北２―０広陵、名寄２―０比布

▽同決勝

名寄２―０啓北

▽個人

①堀拓仁・安藤遼哉（旭教大付属）②鬼頭謙弥・佐藤光駿（広陵）③大石陽斗・長尾健吾（比布）③端場翔之介・三浦綾規（東明）



【女子】

▽団体準決勝

旭川２―１当麻、啓北２―１比布

▽同決勝

旭川２―１啓北

▽個人

①田中芽依・山田玲華（比布）②佐藤まお・田中夢月（当麻）③山本美月・佐々木真凜（名寄東）③荒井咲良・倉内瑛未（東神楽）

■卓球（９、１０日・富良野スポーツセンター）



【男子】

◇団体

▽決勝トーナメント準決勝

東神楽３―２旭川、中央３―２広陵

▽決勝

中央３―２東神楽

◇個人

①野原暖流（旭川）②中田浩星（広陵）③小原奏杜（東陽）③浦崎陽（旭川）⑤友兼大騎（美深）⑤濱橋幸来（東神楽）⑤金子朔空（東神楽）⑤三和歩夢（士別）



【女子】

◇団体

▽決勝トーナメント準決勝

緑が丘３―０上富良野、広陵３―２永山南

▽決勝

緑が丘３―１広陵

◇個人

①清杉笑花（緑が丘）②谷島悠（広陵）③野藤綾乃（広陵）③中田美聖（広陵）⑤山家音波（富良野西）⑤廣瀬瀨（士別南）⑤松平夕依（永山南）⑤遠藤りな（北星）

■軟式野球（９、１０日・旭川ドリームスタジアムほか）



【男子】

▼１回戦

春光台

０１０１１００｜３

００００１００｜１

士別・朝日

（春）野田、赤川、野田―阿部

（士）渡邊、大橋―平川



▽３塁打

大橋（士）

▽２塁打

齊藤（春）

東 明

０００００１２｜３

０００００２０｜２

富良野西

（東）河内、谷口、河内―三辻

（富）落合、上堀、塚本、上堀―田島



▽３塁打

戸村（東）

▽２塁打

戸村、中西（東）、河合（富）

上川・比布

００１００００｜１

４００００１Ｘ｜５

永 山

（上）橘内幸、藤原在―丸谷

（永）藤森、柳本悠―大岩



▽２塁打

中、藤原在（上）、山口、柳本悠（永）

名 寄

０００００００３｜３

００００００００｜０

明 星

（名）篠原、堀井、足立―中村

（明）山田、稲葉、原、山田―西井



▽２塁打

中村２、足立（名）

▼準決勝

名 寄

０００００３１２｜６

２００１１０００｜４

永 山

（名）足立、篠原―中村

（永）樋口、二敷、藤森、樋口―大岩



▽本塁打

藤森（永）

▽２塁打

藤森（永）

東 明

００２４１０１｜８

０００１０００｜１

春光台

（東）河内―三辻

（春）野田、赤川、野田、赤川―阿部



▽本塁打

戸村、加藤（東）、野田（春）

▽３塁打

戸村（東）

▽２塁打

戸村（東）

▼決 勝

名 寄

０００１００１｜２

０００３１０Ｘ｜４

東 明

（名）堀井―中村

（東）佐々木、戸村―三辻



▽３塁打

戸村、三浦（東）

▽２塁打

足立、亀甲（名）、井形、戸村（東）