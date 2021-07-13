■サッカー（９、１０日・天塩川サッカー場）
【男子】
▽１回戦
緑が丘６―０東陽・光陽合同、東川１―１（ＰＫ５―３）東光、広陵６―１東明、愛宕９―０中富良野
▽準決勝
緑が丘７―０東川、広陵１―０愛宕
▽決勝
緑が丘３―０広陵
■バスケットボール（９、１０日・名寄スポーツセンター）
【男子】
▽１回戦
愛宕９１―４７富良野西、永山南５６―４６鷹栖、忠和６９―４５士別・士別南、神居東６０―４９名寄
▽準決勝
愛宕６６―６５永山南、神居東４９―４８忠和
▽決勝
愛宕６９―５１神居東
【女子】
▽１回戦
六合７１―４８東神楽、上富良野４５―２５東明、愛宕６０―３０当麻・比布、士別・士別南６０―４８忠和
▽準決勝
六合６４―５２上富良野、愛宕６７―４８士別・士別南
▽決勝
六合６０―４８愛宕
■バドミントン（９、１０日・リアルター夢りんご体育館）
【男子】
◇団体
▽１回戦
愛宕２―１名寄、忠和２―１鷹栖、北門３―０名寄東、春光台３―０東神楽
▽準決勝
愛宕２―０忠和、春光台２―１北門
▽決勝
愛宕２―０春光台
◇個人
▽シングルス
①水谷純稀（春光台）②阿部泰士（春光台）③堀渚颯（東明）③奥村亮太（北門）
▽ダブルス
①大山一樹・野藤流星（愛宕）②川田光太・中塩爽太（愛宕）③奥村啓太・東海林亮汰（北門）③吉田一咲・河野颯汰（東明）
【女子】
◇団体
▽１回戦
東明３―０名寄東、春光台３―０東神楽、愛宕３―０名寄、忠和３―０鷹栖
▽準決勝
東明２―１春光台、忠和２―０愛宕
▽決勝
忠和２―１東明
◇個人
▽シングルス
①鈴木穂乃花（忠和）②原田夏帆（東明）③髙村侑里（東光）③井上紗彩（愛宕）
▽ダブルス
①阿部祐梨菜・佐藤鼓柊（春光台）②小林璃和・星野紗花（東明）③榊田結衣・杉本来未（東明）③中濱このは・原田麻央（東明）
■バレーボール（９、１０日・美瑛スポーツセンター）
【男子】
▽１回戦
西神楽・緑が丘２―０北門、富良野西・富良野東・上富良野２―１六合
▽準決勝
神楽２―０西神楽・緑が丘、永山２―０富良野西・富良野東・上富良野
▽決勝
神楽２―１永山
【女子】
▽１回戦
永山南２―０富良野東、士別・士別南・和寒２―０緑が丘、神居２―０富良野西・上富良野、東川２―０永山
▽準決勝
永山南２―０士別・士別南・和寒、神居２―０東川
▽決勝
永山南２―０神居
■柔道（９日・東光公園武道館）
【男子】
◇団体
①永山②名寄東③広陵③士別
◇個人
▽５０㌔級
①前田逞悦（永山）②中澤諒哉（六合）③中根蒼悟（富良野西）③竹内空（永山南）
▽５５㌔級
①森柾斗（永山）②山本彪雅（士別）③加藤奎太（美深）③荒木大雅（旭川）
▽６０㌔級
①大場陸斗（美瑛）②蛯澤真之輔（広陵）③佐藤海斗（旭川）③安田大翔（士別）
▽６６㌔級
①夏坂匠平（名寄東）②野川蒼司（士別）③堀井優真（旭川）③小口隼（名寄東）
▽７３㌔級
①葛西樹生（愛宕）②鴨田颯人（下川）③千葉祐生（東陽）③佐藤友哉（東陽）
▽８１㌔級
①米田信太朗（中央）②後藤田來斗（上士別）③伊藤栄翔（士別）③小堀遙洋（東光）
▽９０㌔級
①安孫子玄徳（名寄）②梅本仁（和寒）
▽９０㌔超級
①後藤田柊斗（上士別）②木幡斗吾（下川）③近野幹太（美深）③荻田勇希（名寄東）
【女子】
◇団体
①永山②名寄東③当麻
◇個人
▽４４㌔級
①齋藤まり（当麻）②福士莉久（六合）③原田真帆（永山）
▽４８㌔級
①佐々木未奈（名寄東）②南原青空（名寄東）
▽５２㌔級
①石井優璃（春光台）②平野このみ（永山）③市川桜（東光）③保里和風（当麻）
▽５７㌔級
①松倉歩優（六合）②扇谷心々菜（当麻）③齋藤かんな（神居東）③齋藤日菜乃（名寄東）
▽６３㌔級
①小島深千果（美瑛）②藤井菜奈（永山）③荒田心美（名寄東）③光永悠華（名寄）
▽７０㌔級
①長谷川祥嘉（愛宕）②原田実紀（永山）③小倉凛華（美深）
▽７０㌔超級
①岩崎優生（中央）②今美夏（永山）
■剣道（９日・下川中体育館）
【男子】
▽団体
①緑が丘②東明③永山南③愛宕
▽個人
①菊地和志（緑が丘）②南本結希（愛宕）③鹿内徹平（永山南）③三井滉太（緑が丘）
【女子】
▽団体
①下川②愛別③東明③永山南
▽個人
①山崎颯花（東明）②柴田叶子（愛別）③松岡杏奈（下川）③野澤千優（緑が丘）
■ソフトテニス（９、10日・花咲コート）
【男子】
▽団体準決勝
啓北２―０広陵、名寄２―０比布
▽同決勝
名寄２―０啓北
▽個人
①堀拓仁・安藤遼哉（旭教大付属）②鬼頭謙弥・佐藤光駿（広陵）③大石陽斗・長尾健吾（比布）③端場翔之介・三浦綾規（東明）
【女子】
▽団体準決勝
旭川２―１当麻、啓北２―１比布
▽同決勝
旭川２―１啓北
▽個人
①田中芽依・山田玲華（比布）②佐藤まお・田中夢月（当麻）③山本美月・佐々木真凜（名寄東）③荒井咲良・倉内瑛未（東神楽）
■卓球（９、１０日・富良野スポーツセンター）
【男子】
◇団体
▽決勝トーナメント準決勝
東神楽３―２旭川、中央３―２広陵
▽決勝
中央３―２東神楽
◇個人
①野原暖流（旭川）②中田浩星（広陵）③小原奏杜（東陽）③浦崎陽（旭川）⑤友兼大騎（美深）⑤濱橋幸来（東神楽）⑤金子朔空（東神楽）⑤三和歩夢（士別）
【女子】
◇団体
▽決勝トーナメント準決勝
緑が丘３―０上富良野、広陵３―２永山南
▽決勝
緑が丘３―１広陵
◇個人
①清杉笑花（緑が丘）②谷島悠（広陵）③野藤綾乃（広陵）③中田美聖（広陵）⑤山家音波（富良野西）⑤廣瀬瀨（士別南）⑤松平夕依（永山南）⑤遠藤りな（北星）
■軟式野球（９、１０日・旭川ドリームスタジアムほか）
【男子】
▼１回戦
春光台
０１０１１００｜３
００００１００｜１
士別・朝日
（春）野田、赤川、野田―阿部
（士）渡邊、大橋―平川
▽３塁打
大橋（士）
▽２塁打
齊藤（春）
東 明
０００００１２｜３
０００００２０｜２
富良野西
（東）河内、谷口、河内―三辻
（富）落合、上堀、塚本、上堀―田島
▽３塁打
戸村（東）
▽２塁打
戸村、中西（東）、河合（富）
上川・比布
００１００００｜１
４００００１Ｘ｜５
永 山
（上）橘内幸、藤原在―丸谷
（永）藤森、柳本悠―大岩
▽２塁打
中、藤原在（上）、山口、柳本悠（永）
名 寄
０００００００３｜３
００００００００｜０
明 星
（名）篠原、堀井、足立―中村
（明）山田、稲葉、原、山田―西井
▽２塁打
中村２、足立（名）
▼準決勝
名 寄
０００００３１２｜６
２００１１０００｜４
永 山
（名）足立、篠原―中村
（永）樋口、二敷、藤森、樋口―大岩
▽本塁打
藤森（永）
▽２塁打
藤森（永）
東 明
００２４１０１｜８
０００１０００｜１
春光台
（東）河内―三辻
（春）野田、赤川、野田、赤川―阿部
▽本塁打
戸村、加藤（東）、野田（春）
▽３塁打
戸村（東）
▽２塁打
戸村（東）
▼決 勝
名 寄
０００１００１｜２
０００３１０Ｘ｜４
東 明
（名）堀井―中村
（東）佐々木、戸村―三辻
▽３塁打
戸村、三浦（東）
▽２塁打
足立、亀甲（名）、井形、戸村（東）