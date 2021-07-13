【男子】

①稲垣泰②寺越栄一③津軽修一④藤丸茂⑤川瀬仁⑥新田哲也⑦登与志幸⑧八重樫伸夫⑨五十嵐信行⑩金澤澄男



【女子】

①後藤百合子②頓所優子③菅原奈津美④千葉暢子⑤秋山輝子⑥津軽三枝子⑦宮本昭代⑧細野美子⑨川村昭代⑩橋本隆子