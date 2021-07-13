【男子】
▽一般　
①上野聡・丸谷勇人（あんこぼーる）②篠川・小林（スウィング!スウィング!）③竹内・下崎（スウィング!スウィング!・テニスラボ）
　
【女子】
▽一般　
①上村素敵・高島徳容（宮の森）②長橋・加藤（ジョイ・ＤＺＴＢＮ）③寺林・坪崎（エルバッハ・ゼブラ）③小原・西田（スギムラ・宮の森）
▽４５歳以上　
①和田朝子・菅原裕美（なでしこ旭川・風のガーデン）②丹代・立花（なでしこ旭川・エルバッハ）③渡辺・三宅（風のガーデン・なでしこ旭川）③笠原・境（ヴェリー・ベリー）