【男子】
▽２回戦
西御料地８２―２１富良野、美瑛４９―４７永山、陵雲５８―１５上富良野、神居東４２―３８愛宕
▽準決勝
美瑛３７―３６西御料地、陵雲３９―１８神居東
　
【女子】
▽３回戦
当麻３５―１６東神楽、向陵４３―２８近文、永山５０―２５旭川ドルフィン、陵雲４４―２０西御料地
▽準決勝
当麻３８―１５向陵、陵雲５０―２９永山