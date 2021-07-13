【男子】

▽２回戦

西御料地８２―２１富良野、美瑛４９―４７永山、陵雲５８―１５上富良野、神居東４２―３８愛宕

▽準決勝

美瑛３７―３６西御料地、陵雲３９―１８神居東



【女子】

▽３回戦

当麻３５―１６東神楽、向陵４３―２８近文、永山５０―２５旭川ドルフィン、陵雲４４―２０西御料地

▽準決勝

当麻３８―１５向陵、陵雲５０―２９永山