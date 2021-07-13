◇Ａブロック

▽１回戦

永山南８―１留萌、中富良野６―１鷹栖・高台ルフォール、向陵２―１羽幌

▽２回戦

トロンコ８―１永山南、永山４―０神楽岡、コンサドーレ東川２―０中富良野、向陵８―０増毛

▽準決勝

トロンコ４―０永山、コンサドーレ東川５―０向陵

▽決勝

コンサドーレ東川３―０トロンコ

▽３位決定戦

永山２―１向陵



◇Ｂブロック

▽１回戦

ファミナスＢ１―０陵雲Ａ、末広５―４リベルタ、忠和２―０東光

▽２回戦

ファミナスＡ７―０ファミナスＢ、西御料地４―０東川、アストロ２―１末広、忠和１―１（ＰＫ２―１）北鎮

▽準決勝

ファミナス４―０西御料地、忠和２―２（ＰＫ４―３）アストロ

▽決勝

ファミナスＡ４―０忠和

▽３位決定戦

アストロ１―０西御料地



◇Ｃブロック

▽１回戦

コスモス４―１上富良野、神居東３―２ビアンコネロ、ふらの１３―２陵雲Ｂ、愛宕２―０スフィーダ

▽２回戦

リヴァーレ２―０コスモス、神居東１―０末広北、グリンベアボーイズＡ２―１ふらの、愛宕８―０グリンベアボーイズＢ

▽準決勝

神居東３―１リヴァーレ、愛宕０―０（ＰＫ２―０）グリンベアボーイズＡ

▽決勝

愛宕２―０神居東

▽３位決定戦

グリンベアボーイズＡ７―０リヴァーレ