◇Ａブロック
▽１回戦
永山南８―１留萌、中富良野６―１鷹栖・高台ルフォール、向陵２―１羽幌
▽２回戦
トロンコ８―１永山南、永山４―０神楽岡、コンサドーレ東川２―０中富良野、向陵８―０増毛
▽準決勝
トロンコ４―０永山、コンサドーレ東川５―０向陵
▽決勝
コンサドーレ東川３―０トロンコ
▽３位決定戦
永山２―１向陵
◇Ｂブロック
▽１回戦
ファミナスＢ１―０陵雲Ａ、末広５―４リベルタ、忠和２―０東光
▽２回戦
ファミナスＡ７―０ファミナスＢ、西御料地４―０東川、アストロ２―１末広、忠和１―１（ＰＫ２―１）北鎮
▽準決勝
ファミナス４―０西御料地、忠和２―２（ＰＫ４―３）アストロ
▽決勝
ファミナスＡ４―０忠和
▽３位決定戦
アストロ１―０西御料地
◇Ｃブロック
▽１回戦
コスモス４―１上富良野、神居東３―２ビアンコネロ、ふらの１３―２陵雲Ｂ、愛宕２―０スフィーダ
▽２回戦
リヴァーレ２―０コスモス、神居東１―０末広北、グリンベアボーイズＡ２―１ふらの、愛宕８―０グリンベアボーイズＢ
▽準決勝
神居東３―１リヴァーレ、愛宕０―０（ＰＫ２―０）グリンベアボーイズＡ
▽決勝
愛宕２―０神居東
▽３位決定戦
グリンベアボーイズＡ７―０リヴァーレ
サッカー フジパングループプレゼンツロバパンカップ第２２回プレイヤーズカップ兼第５３回全道Ｕ―１２大会旭川地区予選（１０、１１日・東光公園球技場ほか）
2021/07/13
◇Ａブロック
スポーツの記録 最新の記事
- 朝野球 おはよう野球大会（５、６日、９～１１日・花咲グラウンドほか）
- 軟式野球 第４０回日専連旭川杯争奪少年大会兼第４０回旭川市スポーツ少年団交流大会旭川市の部（５、６日・旭川ドリームスタジアムほか）
- 軟式野球 第４２回スタルヒン杯争奪全道スポーツ少年団交流大会上川管内予選大会代表決定戦（８日・旭川ドリームスタジアム）
- 軟式野球 第４２回スタルヒン杯争奪全道スポーツ少年団交流大会上川管内予選大会（１０日・東川町ゆめ公園野球場）
- 軟式野球 天皇杯旭川支部予選大会（１０日・比布球場）
- 軟式野球 日本スポーツマスターズ旭川支部大会（１０、１１日・鷹栖球場）
- 軟式野球 全道少年・ホクレン旗・保護司会旗旭川支部予選大会（１０、１１日・当麻球場ほか）
- サッカー フジパングループプレゼンツロバパンカップ第２２回プレイヤーズカップ兼第５３回全道Ｕ―１２大会旭川地区予選（１０、１１日・東光公園球技場ほか）
- サッカー 第４４回北海道リーグ（６月２７日・幕別町運動公園陸上競技場）＝関係分
- ミニバスケットボール 第４０回当麻大会兼第４２回北海道サマーフェスティバル旭川地区予選会（１０、１１日・上富良野社会教育総合センターほか）
- テニス 第２７回ヨネックス杯ダブルス大会（１１日、花咲コート）
- パークゴルフ 第２２回春季大会（６月２６日・神楽山パークゴルフコース）
- 中体連上川管内代表決定戦