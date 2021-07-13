◇Ａブロック
▽１回戦
永山南８―１留萌、中富良野６―１鷹栖・高台ルフォール、向陵２―１羽幌
▽２回戦
トロンコ８―１永山南、永山４―０神楽岡、コンサドーレ東川２―０中富良野、向陵８―０増毛
▽準決勝
トロンコ４―０永山、コンサドーレ東川５―０向陵
▽決勝
コンサドーレ東川３―０トロンコ
▽３位決定戦
永山２―１向陵
　
◇Ｂブロック
▽１回戦
ファミナスＢ１―０陵雲Ａ、末広５―４リベルタ、忠和２―０東光
▽２回戦
ファミナスＡ７―０ファミナスＢ、西御料地４―０東川、アストロ２―１末広、忠和１―１（ＰＫ２―１）北鎮
▽準決勝
ファミナス４―０西御料地、忠和２―２（ＰＫ４―３）アストロ
▽決勝
ファミナスＡ４―０忠和
▽３位決定戦
アストロ１―０西御料地
　
◇Ｃブロック
▽１回戦
コスモス４―１上富良野、神居東３―２ビアンコネロ、ふらの１３―２陵雲Ｂ、愛宕２―０スフィーダ
▽２回戦
リヴァーレ２―０コスモス、神居東１―０末広北、グリンベアボーイズＡ２―１ふらの、愛宕８―０グリンベアボーイズＢ
▽準決勝
神居東３―１リヴァーレ、愛宕０―０（ＰＫ２―０）グリンベアボーイズＡ
▽決勝
愛宕２―０神居東
▽３位決定戦
グリンベアボーイズＡ７―０リヴァーレ