▽１回戦

忠和６―２豊岡、比布 不戦勝 陵雲、共栄１４―２北鎮、新富１１―１啓明、永山南６―４三小、、大有１０―２春光台、東光７―６末広、永山１２―２東五条、近文１３―５春光、鷹栖・近一合同１３―４西御料地、緑が丘７―４末広北、愛宕東１２―２当麻、美瑛１５―１１愛別・上川合同、神楽１２―２千代田

▽２回戦

忠和 不戦勝 東聖、共栄９―５比布、新富９―２永山南、東光５―２大有、永山１１―４近文、緑が丘７―６鷹栖・近一合同、愛宕東７―４美瑛、神楽１２―６東旭川

▽３回戦

忠和１４―２共栄、東光１１―６新富、永山１７―２緑が丘、神楽１１―６愛宕東