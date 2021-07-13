▽１回戦
旭川クラブ２―１ブリーズンカラーントゥ、シャネルズ４―１ニューヤンキース
▽準決勝
ドリームナイン旭川５―２旭川クラブ、シャネルズ１４―３クロスライン
▽決勝
シャネルズ９―２ドリームナイン旭川