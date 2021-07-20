▽１部
フォルザメッツォ３―２旭川信金サッカー部、大雪クラシック５―３ビエイＦＣグラッチェ、旭川市役所ＦＣ７―０Ｓ・Ｓ・Ｃ
　
▽２部
旭川オールドボーイズ１９９５　４―２昭和ランバース、ツインリーブス２―０ＦＣトゥルーズ、ＦＣましけ５―０北星しんきん