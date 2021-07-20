【女子】
▽Ａ級
①和田朝子・菅原裕美
▽Ｂ級
①吉川しのぶ・堀雅子②石沢・森③岩瀬・返町③深谷・今井
▽Ｃ級
①竹浪マユミ・脇坂今日子
▽Ｄ級
①松井みゆき・三輪智子②山内・飯沢
▽シニア
①立花法子・青山美幸②宮原・三宅
テニス 第２１回ウィラブダンロップ（１５日・花咲コート）
2021/07/20
【女子】
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