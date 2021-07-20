【女子】
▽Ａ級　
①和田朝子・菅原裕美
▽Ｂ級　
①吉川しのぶ・堀雅子②石沢・森③岩瀬・返町③深谷・今井
▽Ｃ級　
①竹浪マユミ・脇坂今日子
▽Ｄ級　
①松井みゆき・三輪智子②山内・飯沢
▽シニア　
①立花法子・青山美幸②宮原・三宅