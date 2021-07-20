▽２回戦
ドリームナイン旭川５―３アルティメット、ニューヤンキース４―３明治旭川工場、旭川ホームストーリー　不戦勝　ダイヤモンドプレイヤーズ、道北振興　不戦勝　旭川クラブ
▽準決勝
ニューヤンキース８―６ドリームナイン旭川、旭川ホームストーリー８―１道北振興
▽決勝
ニューヤンキース７―５旭川ホームストーリー