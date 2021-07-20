▽１回戦

忠和１６―１２旭チビ、東五条２１―１３春光台、東聖 不戦勝 東川大雪、北支部連合１９―１８愛別

▽２回戦

旭稜１７―１３忠和、東五条１６―１０西支部、永山西・永山南合同１９―１８東聖、北支部連合１７―１６愛宕東・当麻合同

▽準決勝

東五条２３―１２旭稜、永山西・永山南合同１３―１１北支部連合

▽決勝

東五条１３―１２永山西・永山南合同