▽１回戦
忠和１６―１２旭チビ、東五条２１―１３春光台、東聖　不戦勝　東川大雪、北支部連合１９―１８愛別
▽２回戦
旭稜１７―１３忠和、東五条１６―１０西支部、永山西・永山南合同１９―１８東聖、北支部連合１７―１６愛宕東・当麻合同
▽準決勝
東五条２３―１２旭稜、永山西・永山南合同１３―１１北支部連合
▽決勝
東五条１３―１２永山西・永山南合同