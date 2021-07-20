▽Ａ級

旭川ドジャース７―１旭川ブルーインパルス、北斗星４―０旭川インディアンス、まるせんゲーリック３―２旭川ＧＴＯ、山商４―３ ９２イヤーズ、旭川コンバット３―１旭川ブルーインパルス、ダイヤモンドプレイヤーズ２―１旭川インディアンス、旭川ドジャース７―０旭川ＧＴＯ



▽Ｂ級

ランカー１１―２ジョーカー、アップロード 不戦勝 アンディーズ、旭川ホームストーリー７―０スコーピオンズ、ＪＲ運転所１１―５須田製版、旭川ヤンキース７―０ＪＡたいせつ、アレックス５―０スーパーマン、ランカー６―２旭川レインディアーズ



▽Ｃ級

レディアント５―３ゴールデンボールズ、スラッカーズ６―５旭川トヨペット、ソルジャー 不戦勝 レジェンズ、プッシーキャッツ４―０あぶさんず、ビートルズ７―４常夏ドナルドチャンプス、ランダム６―５コンバットクラブ、ボンズ７―０ヒート、グリフォン２―０ジャポン、レディアント 不戦勝 ザナドゥ、スラッカーズ 不戦勝 金田自動車、ツーフーズ１０―７まるせんゲーリックＯＢ会、ナチュラルナイン６―２アベンジャーズ、ゴールデンボールズ１１―６ビートルズ、コンバットクラブ２―０旭川トヨペット