▽Ａ級
旭川ドジャース７―１旭川ブルーインパルス、北斗星４―０旭川インディアンス、まるせんゲーリック３―２旭川ＧＴＯ、山商４―３　９２イヤーズ、旭川コンバット３―１旭川ブルーインパルス、ダイヤモンドプレイヤーズ２―１旭川インディアンス、旭川ドジャース７―０旭川ＧＴＯ
　
▽Ｂ級
ランカー１１―２ジョーカー、アップロード　不戦勝　アンディーズ、旭川ホームストーリー７―０スコーピオンズ、ＪＲ運転所１１―５須田製版、旭川ヤンキース７―０ＪＡたいせつ、アレックス５―０スーパーマン、ランカー６―２旭川レインディアーズ　
　
▽Ｃ級
レディアント５―３ゴールデンボールズ、スラッカーズ６―５旭川トヨペット、ソルジャー　不戦勝　レジェンズ、プッシーキャッツ４―０あぶさんず、ビートルズ７―４常夏ドナルドチャンプス、ランダム６―５コンバットクラブ、ボンズ７―０ヒート、グリフォン２―０ジャポン、レディアント　不戦勝　ザナドゥ、スラッカーズ　不戦勝　金田自動車、ツーフーズ１０―７まるせんゲーリックＯＢ会、ナチュラルナイン６―２アベンジャーズ、ゴールデンボールズ１１―６ビートルズ、コンバットクラブ２―０旭川トヨペット