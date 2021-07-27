▽１部
ＳＳＣ３―３ビエイＦＣグラッチェ、旭川市役所５―１旭川信金サッカー部、大雪クラシック６―１フォルザ・メッツオ
　
▽２部
アミスタ５―０ツインリーブス、ＦＣましけ５―３昭和ランバーズ、北星しんきん３―２ＦＣトゥルーズ