▽Ａ級

山商７―２北斗星、旭川ブルーインパルス６―５まるせんゲーリック、旭川インディアンス３―２ ９２イヤーズ、旭川コンバット４―３旭川ＧＴＯ



▽Ｂ級

旭川ホームストーリー８―０タクティクス、ＪＡたいせつ 不戦勝 アンディーズ、ジョーカー１０―３須田製版旭川支社、アップロード２―０旭川ヤンキース、スコーピオンズ４―４スーパーマン、ＪＲ運転所１０―２旭川レインディアーズ、旭川ホームストーリー６―０アレックス、ランカー７―２須田製版旭川支社、旭川ヤンキース 不戦勝 アンディーズ、スーパーマン 不戦勝 タクティクス



▽Ｃ級

ボンズ 不戦勝 レジェンズ、あぶさんず６―２ジャポン、常夏ドナルドチャンプス 不戦勝 ザナドゥ、金田自動車８―０ランダム、ツーフーズ６―３ヒート、ナチュラルナイン３―２グリフォン、ソルジャー６―４まるせんゲーリックＯＢ会、プッシーキャッツ１７―０アベンジャーズ、常夏ドナルドチャンプス１２―０レディアント、スラッガーズ９―２ランダム、ソルジャー９―０ヒート、グリフォン５―３プッシーキャッツ