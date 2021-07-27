▽Ａ級
山商７―２北斗星、旭川ブルーインパルス６―５まるせんゲーリック、旭川インディアンス３―２　９２イヤーズ、旭川コンバット４―３旭川ＧＴＯ
　
▽Ｂ級
旭川ホームストーリー８―０タクティクス、ＪＡたいせつ　不戦勝　アンディーズ、ジョーカー１０―３須田製版旭川支社、アップロード２―０旭川ヤンキース、スコーピオンズ４―４スーパーマン、ＪＲ運転所１０―２旭川レインディアーズ、旭川ホームストーリー６―０アレックス、ランカー７―２須田製版旭川支社、旭川ヤンキース　不戦勝　アンディーズ、スーパーマン　不戦勝　タクティクス
　
▽Ｃ級
ボンズ　不戦勝　レジェンズ、あぶさんず６―２ジャポン、常夏ドナルドチャンプス　不戦勝　ザナドゥ、金田自動車８―０ランダム、ツーフーズ６―３ヒート、ナチュラルナイン３―２グリフォン、ソルジャー６―４まるせんゲーリックＯＢ会、プッシーキャッツ１７―０アベンジャーズ、常夏ドナルドチャンプス１２―０レディアント、スラッガーズ９―２ランダム、ソルジャー９―０ヒート、グリフォン５―３プッシーキャッツ