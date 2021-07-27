▽１回戦
シャネルズ９―６旭川ガス、旭川市役所５―３上川町役場、ツルハ旭川野球部６―４旭川市消防署野球部
▽準決勝
シャネルズ８―６ＪＡあさひかわ、ツルハ旭川野球部４―３旭川市役所
▽決勝
ツルハ旭川野球部９―６シャネルズ