▽１回戦

千代田５―４西御料地、春光５―３永山西、東旭川・豊岡合同１４―３神楽、三小１０―０啓明、愛宕東６―５忠和、東光１４―１春光台、永山南・永山中央合同６―４陵雲、鷹栖・近一合同１０―０神居・中央・大有合同

▽２回戦

千代田９―３春光、東旭川・豊岡合同１０―９三小、愛宕東１７―７東光、鷹栖・近一合同１―０永山南・永山中央合同

▽準決勝

東旭川・豊岡合同１５―５千代田、鷹栖・近一合同１２―３愛宕東

▽決勝

鷹栖・近一合同１６―２東旭川・豊岡合同