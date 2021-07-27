【女子】
①花咲クラブＡ②花咲クラブＢ③卓翔クラブ④あすなろクラブ⑤チャレンジ
卓球 全旭川プリンセス大会兼全道プリンセス大会団体の部旭川地区予選会（２５日・リアルター夢りんご体育館）
2021/07/27
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