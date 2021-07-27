▽１部

北川友通（エレッズ旭川）

▽２部

横山友樹（エレッズ旭川）

▽３部

勝見誠（グッドスピード）

▽４部

佐藤壮之介

▽５部

佐伯昌良

▽６部

宝田圧十郎（たかす卓球クラブ）

▽７部

粂田剛（陵雲卓球クラブ）

▽８部

青木昇（愛宕スニーカークラブ）

▽９部

堀内静恵（フリーダム）

▽１０部

石井智章（キズナ）

▽１１部

高崎幸夫（当麻クラブ）

▽１２部

上西勝美（卓親会）

▽１３部

佐々木雅彦（ななかまど卓球同好会）

▽１４部

高畠義和（愛宕スニーカークラブ）

▽１５部

宮内たか子（ＵＰライジング）

▽１６部

斉藤優子（たかす卓球クラブ）