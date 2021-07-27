▽１部
北川友通（エレッズ旭川）
▽２部
横山友樹（エレッズ旭川）
▽３部
勝見誠（グッドスピード）
▽４部
佐藤壮之介
▽５部
佐伯昌良
▽６部
宝田圧十郎（たかす卓球クラブ）
▽７部
粂田剛（陵雲卓球クラブ）
▽８部
青木昇（愛宕スニーカークラブ）
▽９部
堀内静恵（フリーダム）
▽１０部
石井智章（キズナ）
▽１１部
高崎幸夫（当麻クラブ）
▽１２部
上西勝美（卓親会）
▽１３部
佐々木雅彦（ななかまど卓球同好会）
▽１４部
高畠義和（愛宕スニーカークラブ）
▽１５部
宮内たか子（ＵＰライジング）
▽１６部
斉藤優子（たかす卓球クラブ）