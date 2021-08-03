▽女子　
①北部地区（錦川奈緒美・吉川早由里・原かおり）②東部地区③南部地区
▽青年　
①西部地区（広部博之・山口将平・堀達朗）②北部地区③中部地区
▽成年　
①北部地区（春木弘志・佐藤健太郎・菅原俊二）②東部地区③南部地区
▽壮年　
①東部地区（駒形正志・山下節子・平野三千子）②北部地区③南部地区
▽総合　
①北部地区②東部地区③西部地区