▽女子
①北部地区（錦川奈緒美・吉川早由里・原かおり）②東部地区③南部地区
▽青年
①西部地区（広部博之・山口将平・堀達朗）②北部地区③中部地区
▽成年
①北部地区（春木弘志・佐藤健太郎・菅原俊二）②東部地区③南部地区
▽壮年
①東部地区（駒形正志・山下節子・平野三千子）②北部地区③南部地区
▽総合
①北部地区②東部地区③西部地区
弓道 第６０回北海道６地区対抗大会（１日・東光公園武道館）
2021/08/03
▽女子
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