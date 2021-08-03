◇団体
①ネムロレスリングクラブ②旭川レスリングクラブＡ③旭川レスリングクラブＢ
◇個人
▽年少・年中１８㌔超級
①鈴木明（札幌）②高橋（旭川）
▽年長１７㌔級
①蔵重心咲（旭川）②蔵重星（旭川）
▽同１９㌔級
①山本舷晴（札幌ウォーリアーズ）
▽同２２㌔級
①豊田蒼空（札幌ウォーリアーズ）
▽同２２㌔超級
①小山成海（札幌ウォーリアーズ）
▽小学生１・２年２２㌔級
①本山穂波（Ｂレッスル大雪）②蔵重（旭川）
▽同２５㌔級
①沢田勇人（札幌ウォーリアーズ）②小山（札幌ウォーリアーズ）
▽同３０㌔級Ａ
①砂原瑛太（天塩）②村井（旭川）③中西（札幌ウォーリアーズ）
▽同３０㌔級Ｂ
①岩崎莉月（ネムロ）②鈴木（札幌）③高田（天塩）
▽３０㌔超級
①水谷星朗（旭川）②石山（天塩）③高杉（札幌ウォーリアーズ）
▽同３・４年２４㌔級
①蔵重龍聖（旭川）
▽同２７㌔級
①芥川聖矢（札幌）
▽同３０㌔級
①荒木健太（札幌）②臼杵（札幌）③中島（帯広）
▽同３３㌔級
①本山敢士（Ｂレッスル大雪）②岩崎（ネムロ）
▽同女子２７㌔級
①松野夏蓮（ネムロ）
▽同５・６年３２㌔級
①松野杏也（ネムロ）
▽同４５㌔級
①村井瑛仁（旭川）
▽同４５㌔超級
①菊地輝（ネムロ）②篠田（旭川）
▽同女子３２㌔級
①野手里穂菜（帯広）
▽同女子３６㌔級
①荒木優花（札幌）
▽同女子４０㌔級
①菊地空々（ネムロ）
▽中学生軽・中量級
①山内翔太（旭川）
▽同重量級
①本山維芯（Ｂレッスル大雪）
▽同女子軽・中量級
①宮越莉音（天塩）
▽同重量級
①野口紗英（帯広）②三明（千歳北陽）
レスリング 旭川ライオンズクラブ杯第１０回北海道ジュニア大会（７月３１日、８月１日・リアルター夢りんご体育館）
2021/08/03
◇団体
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