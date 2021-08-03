◇団体

①ネムロレスリングクラブ②旭川レスリングクラブＡ③旭川レスリングクラブＢ



◇個人

▽年少・年中１８㌔超級

①鈴木明（札幌）②高橋（旭川）

▽年長１７㌔級

①蔵重心咲（旭川）②蔵重星（旭川）

▽同１９㌔級

①山本舷晴（札幌ウォーリアーズ）

▽同２２㌔級

①豊田蒼空（札幌ウォーリアーズ）

▽同２２㌔超級

①小山成海（札幌ウォーリアーズ）

▽小学生１・２年２２㌔級

①本山穂波（Ｂレッスル大雪）②蔵重（旭川）

▽同２５㌔級

①沢田勇人（札幌ウォーリアーズ）②小山（札幌ウォーリアーズ）

▽同３０㌔級Ａ

①砂原瑛太（天塩）②村井（旭川）③中西（札幌ウォーリアーズ）

▽同３０㌔級Ｂ

①岩崎莉月（ネムロ）②鈴木（札幌）③高田（天塩）

▽３０㌔超級

①水谷星朗（旭川）②石山（天塩）③高杉（札幌ウォーリアーズ）

▽同３・４年２４㌔級

①蔵重龍聖（旭川）

▽同２７㌔級

①芥川聖矢（札幌）

▽同３０㌔級

①荒木健太（札幌）②臼杵（札幌）③中島（帯広）

▽同３３㌔級

①本山敢士（Ｂレッスル大雪）②岩崎（ネムロ）

▽同女子２７㌔級

①松野夏蓮（ネムロ）

▽同５・６年３２㌔級

①松野杏也（ネムロ）

▽同４５㌔級

①村井瑛仁（旭川）

▽同４５㌔超級

①菊地輝（ネムロ）②篠田（旭川）

▽同女子３２㌔級

①野手里穂菜（帯広）

▽同女子３６㌔級

①荒木優花（札幌）

▽同女子４０㌔級

①菊地空々（ネムロ）

▽中学生軽・中量級

①山内翔太（旭川）

▽同重量級

①本山維芯（Ｂレッスル大雪）

▽同女子軽・中量級

①宮越莉音（天塩）

▽同重量級

①野口紗英（帯広）②三明（千歳北陽）