【男子】

◇小学生

▽１００㍍

①井上裕士朗（チームＣ―３）②大塚（チームＣ―３）③浪岡（東光スポーツ少年団）

▽８００㍍

①渡辺颯（札幌あいの里東）②菅野（恵庭和光）③新田（旭川ＴＲＣ）

▽１５００㍍

①泉圭輔（神居東陸上少年団）②浪岡（東光スポーツ少年団）③重成（美幌ＲＣ）

▽８０㍍障害

①村上雄琉（神居東陸上少年団）②高橋（神居東陸上少年団）③藤永（神居東陸上少年団）

▽４００㍍リレー

①旭川ＴＲＣ②神居東陸上少年団

▽走り高跳び

①兼平吏亜（愛宕ＡＣ）

①木戸龍太郎（千歳陸上少年団）③藤永（神居東陸上少年団）

▽走り幅跳び

①菅田皓生（美幌ＲＣ）

①大塚瑛翔（チームＣ―３）③井上（チームＣ―３）

▽ジャベリックボール投げ

①上野晴輝（留萌ＡＣ）②鈴木（ヴェイツ石狩陸上クラブ）③高橋（羽幌ジュニアＲＣ）



◇中学生

▽１１０㍍障害

①門田隼人（富良野西）②内藤（広陵）

▽砲丸投げ

①木幡悠月（上富良野）②阪口（士別）③森川（緑が丘）



◇高校・一般

▽１００㍍

①武田和真（札幌国際大）②島（道北陸協）③神野（北翔大）

▽２００㍍

①神野基貴（北翔大）②武田（札幌国際大）③柴田（苫小牧地方陸協）

▽４００㍍

①横山麻瑛（札幌国際大）②平井（留萌高）③横谷（道体アスリート）

▽８００㍍

①木下新太（遠軽自衛隊）②岡山（旭永嶺）③西沼（遠軽自衛隊）

▽１５００㍍

①木下新太（遠軽自衛隊）②西沼（遠軽自衛隊）③武田（旭実）

▽１１０㍍障害

①藤原虎太郎（旭北）②安藤（旭商）

▽４００㍍リレー

①旭龍谷②旭工③羽幌高

▽走り高跳び

①藤原虎太郎（旭北）②北城（札幌国際大）③豊崎（旭大高）

▽棒高跳び

①田中倖仁（広陵中）②清水（札幌陸協）

▽走り幅跳び

①菅井慧（札幌国際大）②板垣（札幌国際大）③早坂（旭工）

▽砲丸投げ（６・００㌔）

①渡辺紗斗（旭大高）②原田（富良野高）③鈴木（旭工）

▽砲丸投げ（７・２６㌔）

①江刺家秀介（道体アスリート）

【女子】

◇小学生

▽１００㍍

①橋詰莉乃（札幌富岡）②大内（美幌ＲＣ）③佐藤（札幌新発寒）

▽８００㍍

①福井梨央（千歳陸上少年団）②石川（旭川ＴＲＣ）③細川（美幌ＲＣ）

▽８０㍍障害

①立花日茉梨（なよろＪＡＣ）

▽４００㍍リレー

①愛宕ＡＣ

▽走り高跳び

①春日小和（札幌資生館）

▽走り幅跳び

①松本結菜（旭川ＴＲＣ）②石川（旭川ＴＲＣ）③窪田（愛宕ＡＣ）

▽砲丸投げ

①牧野香音（なよろＪＡＣ）

▽ジャベリックボール投げ

①牧野香音（なよろＪＡＣ）②松沢（留萌ＡＣ）③高橋（札幌真駒内公園）



◇中学生

▽１００㍍障害

①原田樹里（緑が丘）②北村（富良野西）③松尾（緑が丘）

▽砲丸投げ

①河内真央（富良野西）②松村（明星）③大田（東鷹栖）



◇高校・一般

▽１００㍍

①菊地美羽（旭大高）②川下（旭龍谷）③佐々木（留萌高）

▽２００㍍

①室谷なつみ（札幌国際大）②佐藤（札幌国際大）③菊地（旭大高）

▽４００㍍

①杉下優奈（羽幌高）②持丸（旭大高）③森（旭商）

▽８００㍍

①益塚稀（旭龍谷）②中野（旭龍谷）③今井（富良野緑峰）

▽１５００㍍

①益塚稀（旭龍谷）②中野（旭龍谷）③今井（富良野緑峰）

▽１００㍍障害

①室谷なつみ（札幌国際大）②大景（旭大高）③菅（旭南）

▽４００㍍リレー

①旭龍谷②緑が丘中Ａ③上富良野中

▽走り高跳び

①窪田梨乃（旭大高）②佐々木（留萌高）③畠山（緑が丘中）③谷原（旭北）

▽走り幅跳び

①上野静紅（旭龍谷）②蝦名（旭大高）③須藤（旭龍谷）

▽砲丸投げ

①伊井あおい（留萌高）②佐藤（稚内高）③斎藤（旭明成）