【男子】
◇小学生
▽１００㍍
①井上裕士朗（チームＣ―３）②大塚（チームＣ―３）③浪岡（東光スポーツ少年団）
▽８００㍍
①渡辺颯（札幌あいの里東）②菅野（恵庭和光）③新田（旭川ＴＲＣ）
▽１５００㍍
①泉圭輔（神居東陸上少年団）②浪岡（東光スポーツ少年団）③重成（美幌ＲＣ）
▽８０㍍障害
①村上雄琉（神居東陸上少年団）②高橋（神居東陸上少年団）③藤永（神居東陸上少年団）
▽４００㍍リレー
①旭川ＴＲＣ②神居東陸上少年団
▽走り高跳び
①兼平吏亜（愛宕ＡＣ）
①木戸龍太郎（千歳陸上少年団）③藤永（神居東陸上少年団）
▽走り幅跳び
①菅田皓生（美幌ＲＣ）
①大塚瑛翔（チームＣ―３）③井上（チームＣ―３）
▽ジャベリックボール投げ
①上野晴輝（留萌ＡＣ）②鈴木（ヴェイツ石狩陸上クラブ）③高橋（羽幌ジュニアＲＣ）
◇中学生
▽１１０㍍障害
①門田隼人（富良野西）②内藤（広陵）
▽砲丸投げ
①木幡悠月（上富良野）②阪口（士別）③森川（緑が丘）
◇高校・一般
▽１００㍍
①武田和真（札幌国際大）②島（道北陸協）③神野（北翔大）
▽２００㍍
①神野基貴（北翔大）②武田（札幌国際大）③柴田（苫小牧地方陸協）
▽４００㍍
①横山麻瑛（札幌国際大）②平井（留萌高）③横谷（道体アスリート）
▽８００㍍
①木下新太（遠軽自衛隊）②岡山（旭永嶺）③西沼（遠軽自衛隊）
▽１５００㍍
①木下新太（遠軽自衛隊）②西沼（遠軽自衛隊）③武田（旭実）
▽１１０㍍障害
①藤原虎太郎（旭北）②安藤（旭商）
▽４００㍍リレー
①旭龍谷②旭工③羽幌高
▽走り高跳び
①藤原虎太郎（旭北）②北城（札幌国際大）③豊崎（旭大高）
▽棒高跳び
①田中倖仁（広陵中）②清水（札幌陸協）
▽走り幅跳び
①菅井慧（札幌国際大）②板垣（札幌国際大）③早坂（旭工）
▽砲丸投げ（６・００㌔）
①渡辺紗斗（旭大高）②原田（富良野高）③鈴木（旭工）
▽砲丸投げ（７・２６㌔）
①江刺家秀介（道体アスリート）
【女子】
◇小学生
▽１００㍍
①橋詰莉乃（札幌富岡）②大内（美幌ＲＣ）③佐藤（札幌新発寒）
▽８００㍍
①福井梨央（千歳陸上少年団）②石川（旭川ＴＲＣ）③細川（美幌ＲＣ）
▽８０㍍障害
①立花日茉梨（なよろＪＡＣ）
▽４００㍍リレー
①愛宕ＡＣ
▽走り高跳び
①春日小和（札幌資生館）
▽走り幅跳び
①松本結菜（旭川ＴＲＣ）②石川（旭川ＴＲＣ）③窪田（愛宕ＡＣ）
▽砲丸投げ
①牧野香音（なよろＪＡＣ）
▽ジャベリックボール投げ
①牧野香音（なよろＪＡＣ）②松沢（留萌ＡＣ）③高橋（札幌真駒内公園）
◇中学生
▽１００㍍障害
①原田樹里（緑が丘）②北村（富良野西）③松尾（緑が丘）
▽砲丸投げ
①河内真央（富良野西）②松村（明星）③大田（東鷹栖）
◇高校・一般
▽１００㍍
①菊地美羽（旭大高）②川下（旭龍谷）③佐々木（留萌高）
▽２００㍍
①室谷なつみ（札幌国際大）②佐藤（札幌国際大）③菊地（旭大高）
▽４００㍍
①杉下優奈（羽幌高）②持丸（旭大高）③森（旭商）
▽８００㍍
①益塚稀（旭龍谷）②中野（旭龍谷）③今井（富良野緑峰）
▽１５００㍍
①益塚稀（旭龍谷）②中野（旭龍谷）③今井（富良野緑峰）
▽１００㍍障害
①室谷なつみ（札幌国際大）②大景（旭大高）③菅（旭南）
▽４００㍍リレー
①旭龍谷②緑が丘中Ａ③上富良野中
▽走り高跳び
①窪田梨乃（旭大高）②佐々木（留萌高）③畠山（緑が丘中）③谷原（旭北）
▽走り幅跳び
①上野静紅（旭龍谷）②蝦名（旭大高）③須藤（旭龍谷）
▽砲丸投げ
①伊井あおい（留萌高）②佐藤（稚内高）③斎藤（旭明成）