◇Ａ級
ダイヤモンドプレイヤーズ１―１北斗星、旭川ドジャース７―０まるせんゲーリック
▽決勝
旭川コンバット３―３ダイヤモンドプレイヤーズ（旭川コンバットの抽選勝ち）　
　
◇Ｂ級
アップロード　不戦勝　ＪＡたいせつ、旭川レインディアーズ７―５ジョーカー、アレックス２―０スコーピオンズ、ランカー８―１ＪＲ運転所
▽決勝トーナメント１回戦
ランカー２―０アップロード
　
◇Ｃ級
▽準決勝
常夏ドナルドチャンプス９―２プッシーキャッツ、スラッカーズ１―０ソルジャー