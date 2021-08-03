◇Ａ級
ダイヤモンドプレイヤーズ１―１北斗星、旭川ドジャース７―０まるせんゲーリック
▽決勝
旭川コンバット３―３ダイヤモンドプレイヤーズ（旭川コンバットの抽選勝ち）
◇Ｂ級
アップロード 不戦勝 ＪＡたいせつ、旭川レインディアーズ７―５ジョーカー、アレックス２―０スコーピオンズ、ランカー８―１ＪＲ運転所
▽決勝トーナメント１回戦
ランカー２―０アップロード
◇Ｃ級
▽準決勝
常夏ドナルドチャンプス９―２プッシーキャッツ、スラッカーズ１―０ソルジャー
朝野球 おはよう野球大会（７月２６～２８、３０、３１日・花咲グラウンドほか）
2021/08/03
◇Ａ級
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