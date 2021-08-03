▽１回戦

東川大雪１４―０美瑛、鷹栖・近一合同４―２愛宕東、神楽２３―７鷹栖北野・末広北合同、当麻２５―０東聖Ｕ１０、陵雲８―７東五条、新富１１―１千代田、東聖１１―１春光台、愛別・上川合同９―３春光、旭稜１１―３末広・緑が丘合同、東旭川・豊岡合同２１―０啓明、三小１８―４永山西、東光１３―６西御料地、神居・中央・大有合同１０―１比布

▽２回戦

東川大雪 不戦勝 永山南・永山中央合同、鷹栖・近一合同１５―３神楽、当麻１３―９陵雲、東聖１０―０新富、忠和１２―２愛別・上川合同、旭稜１１―２東旭川・豊岡合同、東光９―３三小、神居・中央・大有合同１２―２近文・共栄合同

▽３回戦

東川大雪４―３鷹栖・近一合同、東聖８―７当麻、旭稜１２―０忠和、神居・中央・大有合同９―８東光