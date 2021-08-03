▽１回戦
東旭川１５―１３春光台、忠和１３―４当麻、神楽１９―４東五条、近文６―２共栄、豊岡７―６永山南、神居・中央合同６―３西御料地、美瑛２２―６啓明、東光９―８大有、愛別・上川合同１３―１２春光、末広１１―３末広北、永山１４―０新富、陵雲３―２鷹栖北野、旭稜１５―１三小、東聖１０―９千代田
▽２回戦
東旭川１９―２緑が丘、神楽１９―１１忠和、近文１６―５豊岡、神居・中央合同２０―３美瑛、東光２０―１愛別・上川合同、永山１４―３末広、旭稜７―４陵雲、東聖１１―９愛宕東
▽３回戦
神楽１４―３東旭川、神居・中央合同７―６近文、東光６―５永山、旭稜１４―０東聖
▽準決勝
神楽２―１神居・中央合同、旭稜７―６東光
軟式野球 第３回アルファカップ少年大会（７月２６～２８、３０日・旭川ドリームスタジアムほか）
2021/08/03
▽１回戦
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