【男子】

◇シングルス

▽４年生以下

①村上心乃佑（東栄）②山中（愛宕東）③鈴木（近一）④森山（高台）

▽５年生

①吉田澄晴（東光）②森（忠和）③伊藤（忠和）④清水（忠和）

▽６年生

①川田陽太（高台）②大原（東聖）③井上（鷹栖）④新関（東光）

◇ダブルス

▽４年生以下

①相馬瑠生・相馬獅生（高台）②星・廣部（東光）③出口・平林（鷹栖）④樋口・山中（愛宕東）

▽５年生

①園田裕人・村田燈真（近一）②西畑・山本（東聖）③水上・坪内（近文）

▽６年生

①坂東泰地・髙畠柊斗（愛宕東）②門木・元木（愛宕東）③塚田・西島（北光）④酒井・菅原（青雲）

【女子】

◇シングルス

▽４年生以下

①東谷悠吹（忠和）②堰八（東聖）③神野（高台）④奥村（北光）

▽５年生

①木脇怜歩（東光）②水谷（高台）③佐藤（東聖）④宮内（東栄）

▽６年生

①豊嶋彩衣心（近二）②伊藤（近二）③池沢（愛宕東）④中村（東聖）

◇ダブルス

▽４年生以下

①田川さおり・太田明李（陵雲）②髙畠・井上（鷹栖）③日置・宮崎（愛宕東）④榊田・平野（東光）

▽５年生

①副田侑希・和田杏虹（青雲）②近藤瑠・近藤悠（近文）③川越・小笠原（愛宕東）④森川・西川（新富）

▽６年生

①江刺百暖・佐藤圭（東光）②村上・堀籠（東栄）③村瀬・田川（陵雲）④狩集・大谷（東栄）