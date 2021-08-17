▽１回戦

ＪＲ旭川運転所８―１Ａ・Ｉ・Ｂ、ニューヤンキース９―４旭川消防クラブ、旭川ホームストーリー１２―１１アサヒカワＳＮＥＳ、明治旭川工場 不戦勝 道北振興、アルティメット６―４旭川クラブ、ダイヤモンドプレイヤーズ１２―５カルド、ドリームナイン旭川 不戦勝 ブレイクホーキンス

▽２回戦

鷹栖町役場８―１ＪＲ旭川運転所、ニューヤンキース５―３旭川ホームストーリー、明治旭川工場４―３アルティメット、ダイヤモンドプレイヤーズ８―１ドリームナイン旭川

▽準決勝

鷹栖町役場４―３ニューヤンキース、ダイヤモンドプレイヤーズ５―４明治旭川工場

▽決勝

ダイヤモンドプレイヤーズ７―６鷹栖町役場