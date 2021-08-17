▽１回戦
ＪＲ旭川運転所８―１Ａ・Ｉ・Ｂ、ニューヤンキース９―４旭川消防クラブ、旭川ホームストーリー１２―１１アサヒカワＳＮＥＳ、明治旭川工場　不戦勝　道北振興、アルティメット６―４旭川クラブ、ダイヤモンドプレイヤーズ１２―５カルド、ドリームナイン旭川　不戦勝　ブレイクホーキンス
▽２回戦
鷹栖町役場８―１ＪＲ旭川運転所、ニューヤンキース５―３旭川ホームストーリー、明治旭川工場４―３アルティメット、ダイヤモンドプレイヤーズ８―１ドリームナイン旭川
▽準決勝
鷹栖町役場４―３ニューヤンキース、ダイヤモンドプレイヤーズ５―４明治旭川工場
▽決勝
ダイヤモンドプレイヤーズ７―６鷹栖町役場