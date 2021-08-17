▽１回戦
広陵１―０東陽
▽２回戦
緑が丘３―２愛宕、神楽９―１旭川・光陽、広陵１４―４旭教大付属、東明５―１永山南、神居９―７北門・啓北、六合８―０明星、春光台４―２永山、忠和８―４中央・東光
▽３回戦
緑が丘９―２神楽、東明８―１広陵、六合５―０神居、春光台５―４忠和