▽１回戦
広陵１―０東陽
▽２回戦
緑が丘３―２愛宕、神楽９―１旭川・光陽、広陵１４―４旭教大付属、東明５―１永山南、神居９―７北門・啓北、六合８―０明星、春光台４―２永山、忠和８―４中央・東光
▽３回戦
緑が丘９―２神楽、東明８―１広陵、六合５―０神居、春光台５―４忠和
軟式野球 高木スポーツ旗争奪中学校新人戦大会（８、９日・神楽中グラウンドほか）
2021/08/17
▽１回戦
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