▽１回戦
旭川市役所１２―２旭川ガス、旭川教員野球クラブ１０―２旭川市消防署野球部、ＪＡあさひかわ１０―０上川町役場
▽準決勝
ツルハ旭川５―３旭川市役所、ＪＡあさひかわ１１―４旭川教員野球クラブ
▽決勝
ツルハ旭川１０―９ＪＡあさひかわ