▽１回戦

愛別・上川合同１０―８美瑛、当麻１０―０啓明、末広北１０―０北鎮、東五条１０―９比布、豊岡１０―０緑が丘、東旭川４―３三小、東聖１１―５春光、新富６―５春光台

▽２回戦

当麻１１―１愛別・上川合同、東五条８―１末広北、豊岡８―７東旭川、東聖１６―３新富

▽準決勝

当麻４―３東五条、東聖１０―８豊岡

▽決勝

東聖１０―０当麻