▽１回戦

末広・緑が丘合同４―３当麻、永山南・永山中央合同８―４千代田、比布１０―４愛宕東、東光９―３春光、東五条１２―２西御料地、神居・中央・大有合同２０―２春光台、東聖Ｕ１０ １４―１鷹栖北野・末広北合同、東川大雪２３―１東旭川・豊岡合同、東聖２２―０陵雲、旭稜１７―５忠和、新富１３―４永山西、神楽１９―１美瑛

▽２回戦

近文・共栄合同４―２末広・緑が丘合同、永山南・永山中央合同５―４比布、東光９―１東五条、鷹栖・近一合同１１―３神居・中央・大有合同、三小１９―０東聖Ｕ１０、東聖５―３東川大雪、旭稜１６―７新富、神楽１１―１０愛別・上川合同

▽３回戦

近文・共栄合同１４―１永山南・永山中央合同、鷹栖・近一合同１５―３東光、東聖１０―４三小、旭稜１０―０神楽

▽準決勝

鷹栖・近一合同１１―５近文・共栄合同、旭稜１２―４東聖

▽決勝

鷹栖・近一合同６―４旭稜