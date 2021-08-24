①稲垣泰・佐々木静枝②大場新仁・宮崎一美③川瀬仁・大橋寿子④平野文昭・平野ふじ子⑤八重樫伸夫・蓬田静子⑥登与志幸・石倉スエ子⑦前田賢治・渡瀬洋子⑧吉田幸男・森川充子⑨狩野均・武田富志子⑩鈴木弘充・後藤百合子