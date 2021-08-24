▽１回戦
留萌１１―０富良野、旭永嶺４―０旭龍谷、旭商４―０旭工、旭北３―２旭西、旭東６―２旭高専、旭明成４―２旭農
▽２回戦
旭南２―１留萌、旭永嶺２―２（ＰＫ５―３）旭商、旭北１―０旭東、旭大高２―０旭明成