▽１回戦
ＪＡ道央（江別）９―２湧別クラブ、ＪＡあさひかわ７―０士別市役所、明円グループ（滝川）６―１北見信用金庫、ＮＰＯ法人ロータス会（余市）　不戦勝　稚内市役所、白糠町役場２―１医療法人社団清和会石井病院（ひだか町）、神出設計エコアハウス（千歳）　不戦勝　ＳＷＡＴＴ（帯広）
▽２回戦
ＪＡ道央１０―３ワイルドシング（北斗）、ＪＡあさひかわ５―１明円グループ、ＮＰＯ法人ロータス会８―２白糠町役場、神出設計エコアハウス９―１ツルハ旭川
▽準決勝
ＪＡ道央４―１ＪＡあさひかわ、神出設計エコアハウス４―２ＮＰＯ法人ロータス会