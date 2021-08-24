▽１回戦

ＪＡ道央（江別）９―２湧別クラブ、ＪＡあさひかわ７―０士別市役所、明円グループ（滝川）６―１北見信用金庫、ＮＰＯ法人ロータス会（余市） 不戦勝 稚内市役所、白糠町役場２―１医療法人社団清和会石井病院（ひだか町）、神出設計エコアハウス（千歳） 不戦勝 ＳＷＡＴＴ（帯広）

▽２回戦

ＪＡ道央１０―３ワイルドシング（北斗）、ＪＡあさひかわ５―１明円グループ、ＮＰＯ法人ロータス会８―２白糠町役場、神出設計エコアハウス９―１ツルハ旭川

▽準決勝

ＪＡ道央４―１ＪＡあさひかわ、神出設計エコアハウス４―２ＮＰＯ法人ロータス会