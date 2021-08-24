▽準決勝
東明１２―１緑が丘、春光台３―０六合
▽決勝
東明６―０春光台
　
◇個人賞
▽最優秀賞
三辻陽太（東明）
▽優秀賞
河内大樹（東明）、赤川寛（春光台）
▽敢闘賞
渡辺結斗（緑が丘）、佐藤陽斗（六合）
▽高木スポーツ賞
飯沼恵琉夢（春光台）、田中流星（緑が丘）、藤原瑠生（六合）