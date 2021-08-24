▽ちびっこの部（小学校３年以下）　
①さほっＴＥＥ’Ｓ②旭ちび野球クラブＡ③近文・新富・神居合同④旭川中央ちびっこクラブ
　
▽ジュニアの部（小学校６年以下）　
①旭川中央ジュニア②近文レッドライナーズ③末広北ミッキーズ野球少年団④北鎮ファイターズ