【男子】

◇小学生

▽１００㍍

①浪岡凌玖（東光スポーツ少年団）②生野（旭川ＡＣ）③磯谷（旭川ＡＣ）

▽８００㍍

①新田遥輝（旭川ＴＲＣ）②佐藤（東光スポーツ少年団）③磯谷（旭川ＡＣ）

▽１５００㍍

①泉圭輔（神居東陸上少年団）②浪岡（東光スポーツ少年団）③二階堂（旭川ＴＲＣ）

▽４００㍍リレー

①旭川ＡＣ―Ａ②旭川ＡＣ―Ｃ③旭川ＴＲＣ

▽走り高跳び

①兼平吏亜（愛宕ＡＣ）②藤永（神居東陸上少年団）③田中（愛宕ＡＣ）

▽走り幅跳び

①伊藤来弥（旭川ＡＣ）②兼平（愛宕ＡＣ）③村上（神居東陸上少年団）

▽ジャベリックボール投げ

①久場優心（旭川ＡＣ）②菅（旭川ＡＣ）③野崎（旭川ＡＣ）



◇中学生

▽１年１００㍍

①藤矢拓馬（神居東）②対馬（東神楽）③坂（旭川ＡＣ）

▽２年１００㍍

①葛間竣也（上川）②山本（東神楽）③小山内（東神楽）

▽３年１００㍍

①中瀬遥（旭川ＡＣ）②森山（旭川ＡＣ）③高野（東神楽）

▽２００㍍

①葛間竣也（上川）②山本（東神楽）③小山内（東神楽）

▽４００㍍

①本間陽大（旭川ＡＣ）②後藤（旭川ＡＣ）③中山（旭川ＡＣ）

▽８００㍍

①塚本晴（富良野西）②藤田（永山）

▽１５００㍍

①吉田礼（東神楽）②前田（東神楽）③石黒（富良野西）

▽３０００㍍

①吉田礼（東神楽）②前田（東神楽）③遠藤（東神楽）

▽３年３０００㍍

①坂井聡（東神楽）②五十嵐（中頓別）③佐藤（永山）

▽４００㍍リレー

①東神楽②広陵③士別

▽走り高跳び

①渡辺瑞己（広陵）②渡辺（東鷹栖）

▽３年走り高跳び

①上田昂誠（富良野西）②河原（南富良野）

▽棒高跳び

①田中倖仁（広陵）

▽走り幅跳び

①植松俊也（光陽）②猿倉（広陵）③大井（広陵）

▽３年走り幅跳び

①中瀬遥（旭川ＡＣ）②三浦（緑が丘）

▽砲丸投げ

①阪口海（士別）②森川（緑が丘）③古垣（士別）

▽３年砲丸投げ

①木幡悠月（上富良野）

▽円盤投げ

①木幡悠月（上富良野）②森川（緑が丘）



◇高校

▽１００㍍

①酒井輝（旭大高）②山田（旭大高）③小川（旭龍谷）

▽２００㍍

①酒井輝（旭大高）②福田（旭西）③柳瀬（旭龍谷）

▽４００㍍

①小板橋優哉（旭大高）②蓮井（旭龍谷）③松家（旭西）

▽８００㍍

①加藤聡真（旭大高）２分０秒３８＝大会新②武田（旭実）③海野（旭西）

▽１５００㍍

①武田和寿（旭実）②鴈田（旭大高）③河森（旭工）

▽５０００㍍

①遠藤優太（旭北）②星（旭西）③河森（旭工）

▽１１０㍍障害

①藤原虎太郎（旭北）②安藤（旭商）③寺田（旭大高）

▽４００㍍障害

①伊藤椋（旭大高）②門木（旭永嶺）③平井（留萌）

▽３０００㍍障害

①鴈田陽斗（旭大高）②遠藤（旭北）③北川（旭北）

▽４００㍍リレー

①旭大高（山田楓河、酒井輝、池田優夢、高士雄惺）４２秒１６＝大会タイ②旭龍谷③旭東

▽１６００㍍リレー

①旭大高②旭工③留萌

▽走り高跳び

①藤原虎太郎（旭北）②豊崎（旭大高）③坂井（旭大高）

▽走り幅跳び

①広滝悠理（旭東）②高士（旭大高）③早坂（旭工）

▽三段跳び

①斉藤颯雅（旭工）②広滝（旭東）③豊崎（旭大高）

▽砲丸投げ

①渡辺紗斗（旭大高）②林（旭大高）③原田（富良野）

▽円盤投げ

①大田優斗（旭農）②渡辺（旭大高）③谷（旭農）

▽ハンマー投げ

①今井拓（旭東）②鈴木（旭工）③井上（旭東）

▽やり投げ

①近藤翔哉（富良野緑峰）②大根（旭永嶺）③原田（富良野）

【女子】

◇小学生

▽１００㍍

①菅心海（旭川ＡＣ）②大月（旭川ＡＣ）③石川（旭川ＴＲＣ）

▽８００㍍

①石川葉織（旭川ＴＲＣ）②石川蛍（旭川ＴＲＣ）③金津（東光スポーツ少年団）

▽４００㍍リレー

①旭川ＡＣ②旭川ＴＲＣ③愛宕ＡＣ

▽走り高跳び

①山下華穂（愛宕ＡＣ）②山沢（愛宕ＡＣ）

▽走り幅跳び

①竹内美羽（旭川ＡＣ）②松本（旭川ＴＲＣ）③石川（旭川ＴＲＣ）

▽ジャベリックボール投げ

①石黒志織（旭川ＡＣ）②石黒希（旭川ＡＣ）③大庭（旭川ＡＣ）



◇中学生

▽１年１００㍍

①板谷夏生（緑が丘）１３秒１７＝大会新②猪股結菜（神居東）１３秒３８＝大会新③峯岸美来（神居東）１３秒４６＝大会新

▽２年１００㍍

①宮向美空（士別）②山本（緑が丘）③東（富良野西）

▽３年１００㍍

①畠山紅杏（緑が丘）②鈴木（東神楽）③遠藤（上富良野）

▽１００㍍Ｙ障害

①原田樹里（緑が丘）

▽２００㍍

①猪股結菜（神居東）②山本（緑が丘）③藤倉（東川）

▽８００㍍

①早川六花（緑が丘）②山本（士別）③嶋貫（神居東）

▽１５００㍍

①合田安伽梨（緑が丘）②岸本（緑が丘）③嶋貫（神居東）

▽２０００㍍

①金津美雪（東明）②早川（東明）③上野（神居東）

▽１００㍍障害

①峯岸美来（神居東）②村上（神居東）③上田（緑が丘）

▽４００㍍リレー

①神居東②緑が丘Ａ③東鷹栖

▽走り高跳び

①太田華乃音（永山）②矢沢（緑が丘）③小池（中富良野）

▽３年走り高跳び

①畠山紅杏（緑が丘）

▽走り幅跳び

①茂利芽依（上川）②本間（富良野西）③小林（上川）

▽３年走り幅跳び

①二平紅愛（羽幌）②丹羽（東鷹栖）③寒河江（旭川ＡＣ）

▽砲丸投げ

①河内真央（富良野西）②落合（緑が丘）③田中（永山）

▽３年砲丸投げ

①山本夢芽（緑が丘）

▽円盤投げ

①中嶋華乃（富良野西）②落合（緑が丘）

▽ジャベリックスロー

①河内真央（富良野西）②対馬（上川）③高橋（永山）



◇高校

▽１００㍍

①大沢瑠華（旭大高）②川下（旭龍谷）③菊地（旭大高）

▽２００㍍

①大沢瑠華（旭大高）②菅（旭大高）③菅原（旭龍谷）

▽４００㍍

①佐藤優羽（旭東）②菅（旭大高）③笠原（旭龍谷）

▽８００㍍

①小林美夕菜（旭東）２分１７秒１６＝大会新②塩原（旭龍谷）③二色（旭龍谷）

▽１５００㍍

①益塚稀（旭龍谷）②小林（旭東）③本田（旭龍谷）

▽３０００㍍

①山本望結（旭龍谷）②中野（旭龍谷）③今井（富良野緑峰）

▽１００㍍障害

①釜沢歩果（旭大高）②大景（旭大高）③菅（旭南）

▽４００㍍障害

①佐藤優羽（旭東）②釜沢（旭大高）③森（旭商）

▽５０００㍍競歩

①柴田凪海（旭東）②田之岡（旭商）

▽４００㍍リレー

①旭大高②旭龍谷③旭商

▽１６００㍍リレー

①旭大高②旭龍谷③旭東

▽走り高跳び

①中本咲里耶（旭大高）②窪田（旭大高）③谷原（旭北）③佐々木（留萌）

▽棒高跳び

①安藤穏香（旭西）

▽走り幅跳び

①山田みいの（旭大高）②須藤（旭龍谷）③蝦名（旭大高）

▽三段跳び

①蝦名涼花（旭大高）②須藤（旭龍谷）③中本（旭大高）

▽砲丸投げ

①野村采加（旭大高）②伊井（留萌）③田中（旭大高）

▽円盤投げ

①伊井あおい（留萌）②佐藤（旭南）③布施（旭農）

▽ハンマー投げ

①佐藤陽菜（旭南）②打田（旭西）③後藤（旭商）

▽やり投げ

①河原愛紗（富良野）②古川（旭農）③藤田（旭西）

【優秀選手】

◇小学生

▽男子 泉圭輔（神居東陸上少年団）

▽女子 石川葉織（旭川ＴＲＣ）

◇中学生

▽男子 吉田礼（東神楽）

▽女子 板谷夏生（緑が丘）