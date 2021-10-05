【男子】

◇小学生

▽１００㍍

①生野凌久（旭川ＡＣ）②泉（神居東陸上少年団）③磯谷（旭川ＡＣ）

▽８００㍍

①泉圭輔（神居東陸上少年団）２分１８秒２９＝道北小学記録②水木（旭川ＡＣ）③新田（旭川ＴＲＣ）

▽１５００㍍

①二階堂葵（旭川ＴＲＣ）②小畑（旭川ＡＣ）③朝日（旭川ＴＲＣ）

▽４００㍍リレー

①旭川ＡＣ―Ａ②旭川ＡＣ―Ｃ③旭川ＴＲＣ

▽走り幅跳び

①兼平吏亜（愛宕ＡＣ）②伊藤（旭川ＡＣ）③村上（神居東陸上少年団）

▽ジャベリックボール投げ

①久場優心（旭川ＡＣ）②谷脇（旭川ＡＣ）③菅（旭川ＡＣ）



◇中学生

▽砲丸投げ

①森川文之助（緑が丘）②加藤（上富良野）



◇高校・一般

▽１００㍍

①殿山凌平（旭大高）②酒井（旭大高）③安藤（旭龍谷）

▽４００㍍

①殿山凌平（旭大高）②山田（旭大高）③小板橋（旭大高）

▽１５００㍍

①鴈田陽斗（旭大高）②小野寺（旭大高）③後藤（旭大高）

▽３０００㍍

①石黒幹太（富良野西中）②五十嵐（中頓別中）③近藤（緑が丘中）

▽５０００㍍

①高橋孝弘（作・ＡＣ旭川）②高橋（旭北）③北川（旭北）

▽１１０㍍障害

①内藤志音（旭教大）②川島（旭大高）

▽４００㍍リレー

①旭龍谷②留萌高Ｂ③東神楽中

▽走り高跳び

①河原朋夢（南富良野中）②坂井（旭大高）

▽走り幅跳び

①中瀬遥（旭川ＡＣ）②川島（旭大高）③安藤（旭龍谷）

▽砲丸投げ

①渡辺紗斗（旭大高）②林（旭大高）③原田（富良野高）

▽円盤投げ

①渡辺紗斗（旭大高）②谷（旭農）③林（旭大高）

【女子】

◇小学生

▽１００㍍

①竹内美羽（旭川ＡＣ）②大月（旭川ＡＣ）③菅（旭川ＡＣ）

▽８００㍍

①石川葉織（旭川ＴＲＣ）②金津（東光スポーツ少年団）③越野（神居東陸上少年団）

▽４００㍍リレー

①旭川ＡＣ―Ａ②旭川ＴＲＣ③愛宕ＡＣ

▽走り幅跳び

①竹内美羽（旭川ＡＣ）②石川（旭川ＴＲＣ）②松本（旭川ＴＲＣ）

▽ジャベリックボール投げ

①斉藤杏美（旭川ＡＣ）②中園（旭川ＡＣ）



◇中学生

▽１００㍍障害

①峯岸美来（神居東）②村上（神居東）③上田（緑が丘）

▽砲丸投げ

①河内真央（富良野西）



◇高校・一般

▽１００㍍

①大沢瑠華（旭大高）②田野（緑が丘中）③板谷（緑が丘中）

▽４００㍍

①大沢瑠華（旭大高）②菅（旭大高）③田野（緑が丘中）

▽１５００㍍

①工藤凜果（旭龍谷）②二色（旭龍谷）③泉（旭龍谷）

▽３０００㍍

①合田安伽梨（緑が丘中）②岸本（緑が丘中）③田之岡（旭商）

▽１００㍍障害

①大景琴巴（旭大高）②釜沢（旭大高）③菅（旭南）

▽４００㍍リレー

①緑が丘中Ａ②上富良野中Ａ③旭川ＡＣ

▽走り高跳び

①中本咲里耶（旭大高）②窪田（旭大高）③矢沢（緑が丘中）

▽走り幅跳び

①上野静紅（旭龍谷）②須藤（旭龍谷）③山田（旭大高）

▽砲丸投げ

①野村采加（旭大高）

▽円盤投げ

①佐藤陽菜（旭南）②野村（旭大高）③森田（旭西）