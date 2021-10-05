【男子】
◇小学生
▽１００㍍
①生野凌久（旭川ＡＣ）②泉（神居東陸上少年団）③磯谷（旭川ＡＣ）
▽８００㍍
①泉圭輔（神居東陸上少年団）２分１８秒２９＝道北小学記録②水木（旭川ＡＣ）③新田（旭川ＴＲＣ）
▽１５００㍍
①二階堂葵（旭川ＴＲＣ）②小畑（旭川ＡＣ）③朝日（旭川ＴＲＣ）
▽４００㍍リレー
①旭川ＡＣ―Ａ②旭川ＡＣ―Ｃ③旭川ＴＲＣ
▽走り幅跳び
①兼平吏亜（愛宕ＡＣ）②伊藤（旭川ＡＣ）③村上（神居東陸上少年団）
▽ジャベリックボール投げ
①久場優心（旭川ＡＣ）②谷脇（旭川ＡＣ）③菅（旭川ＡＣ）
◇中学生
▽砲丸投げ
①森川文之助（緑が丘）②加藤（上富良野）
◇高校・一般
▽１００㍍
①殿山凌平（旭大高）②酒井（旭大高）③安藤（旭龍谷）
▽４００㍍
①殿山凌平（旭大高）②山田（旭大高）③小板橋（旭大高）
▽１５００㍍
①鴈田陽斗（旭大高）②小野寺（旭大高）③後藤（旭大高）
▽３０００㍍
①石黒幹太（富良野西中）②五十嵐（中頓別中）③近藤（緑が丘中）
▽５０００㍍
①高橋孝弘（作・ＡＣ旭川）②高橋（旭北）③北川（旭北）
▽１１０㍍障害
①内藤志音（旭教大）②川島（旭大高）
▽４００㍍リレー
①旭龍谷②留萌高Ｂ③東神楽中
▽走り高跳び
①河原朋夢（南富良野中）②坂井（旭大高）
▽走り幅跳び
①中瀬遥（旭川ＡＣ）②川島（旭大高）③安藤（旭龍谷）
▽砲丸投げ
①渡辺紗斗（旭大高）②林（旭大高）③原田（富良野高）
▽円盤投げ
①渡辺紗斗（旭大高）②谷（旭農）③林（旭大高）
【女子】
◇小学生
▽１００㍍
①竹内美羽（旭川ＡＣ）②大月（旭川ＡＣ）③菅（旭川ＡＣ）
▽８００㍍
①石川葉織（旭川ＴＲＣ）②金津（東光スポーツ少年団）③越野（神居東陸上少年団）
▽４００㍍リレー
①旭川ＡＣ―Ａ②旭川ＴＲＣ③愛宕ＡＣ
▽走り幅跳び
①竹内美羽（旭川ＡＣ）②石川（旭川ＴＲＣ）②松本（旭川ＴＲＣ）
▽ジャベリックボール投げ
①斉藤杏美（旭川ＡＣ）②中園（旭川ＡＣ）
◇中学生
▽１００㍍障害
①峯岸美来（神居東）②村上（神居東）③上田（緑が丘）
▽砲丸投げ
①河内真央（富良野西）
◇高校・一般
▽１００㍍
①大沢瑠華（旭大高）②田野（緑が丘中）③板谷（緑が丘中）
▽４００㍍
①大沢瑠華（旭大高）②菅（旭大高）③田野（緑が丘中）
▽１５００㍍
①工藤凜果（旭龍谷）②二色（旭龍谷）③泉（旭龍谷）
▽３０００㍍
①合田安伽梨（緑が丘中）②岸本（緑が丘中）③田之岡（旭商）
▽１００㍍障害
①大景琴巴（旭大高）②釜沢（旭大高）③菅（旭南）
▽４００㍍リレー
①緑が丘中Ａ②上富良野中Ａ③旭川ＡＣ
▽走り高跳び
①中本咲里耶（旭大高）②窪田（旭大高）③矢沢（緑が丘中）
▽走り幅跳び
①上野静紅（旭龍谷）②須藤（旭龍谷）③山田（旭大高）
▽砲丸投げ
①野村采加（旭大高）
▽円盤投げ
①佐藤陽菜（旭南）②野村（旭大高）③森田（旭西）