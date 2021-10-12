◇予選トーナメント

▽１回戦

永山南１８―１０緑が丘、永山西１２―８東五条Ｂ、旭川中央ちびっこ２０―５比布、忠和Ｂ 不戦勝 千代田、春光１６―１４上川大雪、東聖Ｂ１６―７神居、愛別２１―１５愛宕東、忠和Ａ１９―５春光台、共栄 不戦勝 陵雲、東川大雪１４―１２旭稜、啓明１５―１３東五条Ａ、東光１４―３神楽、東聖Ａ２１―６西御料地、当麻１４―６三小、近文１４―９美瑛、東旭川・豊岡合同２３―８鷹栖・近一・末広合同

▽２回戦

永山西２１―４永山南、旭川中央ちびっこ１１―７忠和Ｂ、東聖Ｂ１４―９春光、忠和Ａ１８―５愛別、東川大雪１７―１０共栄、東光２０―８啓明、東聖Ａ１５―１１当麻、近文１５―１１東旭川・豊岡合同



◇決勝トーナメント

▽１回戦

旭川中央ちびっこ１１―５永山西、忠和Ａ９―６東聖Ｂ、東光１３―６東川大雪、近文１２―９東聖Ａ

▽準決勝

旭川中央ちびっこ１３―７忠和Ａ、東光１６―１近文

▽決勝

東光１１―４旭川中央ちびっこ

▽３・４位決定戦

忠和Ａ９―８近文