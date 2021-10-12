◇予選トーナメント
▽１回戦
永山南１８―１０緑が丘、永山西１２―８東五条Ｂ、旭川中央ちびっこ２０―５比布、忠和Ｂ　不戦勝　千代田、春光１６―１４上川大雪、東聖Ｂ１６―７神居、愛別２１―１５愛宕東、忠和Ａ１９―５春光台、共栄　不戦勝　陵雲、東川大雪１４―１２旭稜、啓明１５―１３東五条Ａ、東光１４―３神楽、東聖Ａ２１―６西御料地、当麻１４―６三小、近文１４―９美瑛、東旭川・豊岡合同２３―８鷹栖・近一・末広合同
▽２回戦
永山西２１―４永山南、旭川中央ちびっこ１１―７忠和Ｂ、東聖Ｂ１４―９春光、忠和Ａ１８―５愛別、東川大雪１７―１０共栄、東光２０―８啓明、東聖Ａ１５―１１当麻、近文１５―１１東旭川・豊岡合同
　
◇決勝トーナメント
▽１回戦
旭川中央ちびっこ１１―５永山西、忠和Ａ９―６東聖Ｂ、東光１３―６東川大雪、近文１２―９東聖Ａ
▽準決勝
旭川中央ちびっこ１３―７忠和Ａ、東光１６―１近文
▽決勝
東光１１―４旭川中央ちびっこ
▽３・４位決定戦
忠和Ａ９―８近文