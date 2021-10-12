中央３―２永山南、東川３―０緑が丘３ｒｄ、北門２―１トラウム３ｒｄ、たかとんび９―０名寄東・美深、名寄ＳＣ１３―１富良野合同、アインスＦＳＶ０―０東川、北門２―０東光、旭教大付属５―２明星、ビアンコネロ旭川３―０中富良野、留萌８―１増毛