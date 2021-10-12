中央３―２永山南、東川３―０緑が丘３ｒｄ、北門２―１トラウム３ｒｄ、たかとんび９―０名寄東・美深、名寄ＳＣ１３―１富良野合同、アインスＦＳＶ０―０東川、北門２―０東光、旭教大付属５―２明星、ビアンコネロ旭川３―０中富良野、留萌８―１増毛
サッカー あさひかわ新聞杯第１１回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（２～４日・東光公園球技場ほか）
2021/10/12
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