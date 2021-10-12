▽１回戦

リベルタ２―０ビアンコ、神居東３―０東川、士別４―０神楽岡、忠和３―０アストロＢ、陵雲Ａ３―１羽幌、向陵５―１上富良野、中富良野２―１スフィーダ、アストロＡ８―０リヴァーレ、ふらの５―２永山南、愛宕１―１（ＰＫ２―１）西御料地、ファミナス４―１名寄、鷹栖・高台・ルフォール３―２北鎮、末広北４―２東光、末広４―０陵雲Ｂ

▽２回戦

永山３―０リベルタ、士別４―０神居東、忠和０―０（ＰＫ２―０）陵雲Ａ、向陵６―２中富良野、アストロＡ２―０ふらの、ファミナス２―１愛宕、鷹栖・高台・ルフォール３―０末広北、グリンベアボーイズ１―０末広

▽３回戦

士別０―０（ＰＫ１―０）永山、忠和１―１（ＰＫ２―０）向陵、ファミナス２―２（ＰＫ２―０）アストロＡ、鷹栖・高台・ルフォール０―０（ＰＫ３―２）グリンベアボーイズ

▽準決勝

忠和２―２（ＰＫ３―２）士別、ファミナス４―１鷹栖・高台・ルフォール

▽決勝

ファミナス２―１忠和

▽３位決定戦

士別５―３鷹栖・高台・ルフォール