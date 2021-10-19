【男子】

◇小学生

▽１００㍍

①生野凌久（旭川ＡＣ）②泉（神居東陸上少年団）③並河（神居東陸上少年団）

▽８００㍍

①新田遥輝（旭川ＴＲＣ）②山川（上富良野）③磯谷（旭川ＡＣ）

▽１５００㍍

①泉圭輔（神居東陸上少年団）②二階堂（旭川ＴＲＣ）③朝日（旭川ＴＲＣ）

▽４００㍍リレー

①旭川ＡＣ―Ａ②旭川ＴＲＣ③旭川ＡＣ―Ｂ

▽走り幅跳び

①兼平吏亜（愛宕ＡＣ）②工藤（神居東陸上少年団）③伊藤（旭川ＡＣ）

▽ジャベリックボール投げ

①吹田丈拓（旭川ＴＲＣ）②菅（旭川ＡＣ）③谷脇（旭川ＡＣ）



◇中学生

▽砲丸投げ

①森川文之助（緑が丘）②加藤（上富良野）



◇高校・一般

▽１００㍍

①酒井輝（旭大高）②安藤（旭龍谷）③小川（旭龍谷）

▽２００㍍

①酒井輝（旭大高）②小板橋（旭大高）③山田（旭大高）

▽８００㍍

①加藤聡真（旭大高）②鴈田（旭大高）③五十嵐（中頓別中）

▽１５００㍍

①鴈田陽斗（旭大高）②遠藤（旭北）③高橋（旭北）

▽４００㍍障害

①三浦学（ＡＬＬ）②池田（旭大高）③寺田（旭大高）

▽４００㍍リレー

①旭大高Ａ②旭龍谷③旭東

▽走り高跳び

①藤原虎太郎（旭北）②坂井（旭大高）③豊崎（旭大高）

▽走り幅跳び

①川島康明（旭大高）②広瀧（旭東）③北外（留萌高）

▽砲丸投げ

①渡辺紗斗（旭大高）②林（旭大高）③大田（旭農）

▽やり投げ

①近藤翔哉（富良野緑峰）②工藤（鷹栖高）③原田（富良野高）

【女子】

◇小学生

▽１００㍍

①菅心海（旭川ＡＣ）②竹内（旭川ＡＣ）③阿部（旭川ＡＣ）

▽８００㍍

①阿部莉子（旭川ＡＣ）②松本（旭川ＴＲＣ）③坂口（旭川ＴＲＣ）

▽４００㍍リレー

①旭川ＡＣ―Ａ②旭川ＴＲＣ③愛宕ＡＣ

▽走り幅跳び

①竹内美羽（旭川ＡＣ）②石田（愛宕ＡＣ）③松本（旭川ＴＲＣ）

▽ジャベリックボール投げ

①松沢心暖（留萌ＡＣ）②斉藤（旭川ＡＣ）



◇中学生

▽砲丸投げ

①河内真央（富良野西）②落合（緑が丘）③浜野（上富良野）



◇高校・一般

▽１００㍍

①菅望莉愛（旭大高）②大沢（旭大高）③田中（旭大高）

▽２００㍍

①猪股結菜（神居東中）②峯岸（神居東中）③大沢（旭大高）

▽８００㍍

①笠原蓮花（旭龍谷）②今井（富良野緑峰）③菊地（士別南中）

▽１５００㍍

①工藤凜果（旭龍谷）②塩原（旭龍谷）③合田（緑が丘中）

▽４００㍍障害

①持丸未歩（旭大高）②相川（旭北）③大景（旭大高）

▽４００㍍リレー

①旭大高Ａ②旭大高Ｂ③旭龍谷

▽走り高跳び

①中本咲里耶（旭大高）②窪田（旭大高）③矢沢（緑が丘中）

▽走り幅跳び

①上野静紅（旭龍谷）②山田（旭大高）③須藤（旭龍谷）

▽砲丸投げ

①野村采加（旭大高）

▽やり投げ

①三国桜華（留萌高）②布施（旭農）③藤田（旭西）