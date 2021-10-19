中央３―２旭教大付属、アインスＦＳＶ１―０たかとんび、ビアンコネロ旭川０―０春光台、トラウム３ｒｄ３―１東光、東川４―０北星、永山南６―２富良野、神楽１―１上富良野、留萌３―２名寄ＳＣ、明星７―０増毛、ＳＳＳＣ８―０東陽・光陽