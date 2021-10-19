▽１回戦
新富・比布合同１７―２春光、東川大雪２―１鷹栖・近一・末広合同、神楽４―３愛宕東、東旭川・豊岡合同６―５近文・共栄合同、永山西１０―０春光台、旭稜・北鎮・鷹栖北野・末広北合同１４―４三小、当麻・緑が丘合同１３―０東光
▽２回戦
新富・比布合同１３―３忠和、西御料地・神居・中央・大有合同４―２千代田・永山南合同、東川大雪１６―０啓明、愛別・上川合同７―０神楽、東旭川・豊岡合同１２―３陵雲、東聖１３―２永山西、東五条１０―２旭稜・北鎮・鷹栖北野・末広北合同、当麻・緑が丘合同７―２美瑛
軟式野球 第１９回星野伸之旗争奪少年大会（１６日・鷹栖球場ほか）
2021/10/19
▽１回戦
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