▽１部Ａ　
①花咲クラブＡ②フリーダムＢ
▽１部Ｂ　
①花咲クラブＢ②卓翔クラブ
▽２部　
①あたごクラブＡ②あすなろクラブＢ
▽３部　
①チャレンジＢ②東旭川クラブ
▽４部　
①永山サークル②あたごクラブＢ