【男子】
▽準決勝
神楽岡２―０士別・和寒合同、永小２―０富良野小
▽決勝
神楽岡２―１永小
バレーボール 第１９回北海道スポーツ少年団交流大会上川管内予選大会（２３日・リアルター夢りんご体育館）
2021/10/26
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