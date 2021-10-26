◇決勝トーナメント
▽１回戦
ファミナス５―０リベルタ、ふらの３―１陵雲、トロンコ６―１グリンベアボーイズ、コンサドーレ東川７―０北鎮
▽準決勝
ファミナス２―０ふらの、コンサドーレ東川６―１トロンコ
▽決勝
コンサドーレ東川１―０ファミナス