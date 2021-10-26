▽１回戦
永山２―０北門・啓北
▽２回戦
東明１７―０旭教大付属、中央・東光７―１神楽、広陵５―２永山、六合３―１愛宕、緑が丘２―１旭川・光陽、東陽６―１永山南、神居３―２明星、春光台４―０忠和
▽３回戦
東明３―０中央・東光、六合８―６広陵、緑が丘８―７東陽、春光台３―０神居
▽準決勝
東明６―０六合、春光台７―０緑が丘