▽１回戦
陵雲８―５愛宕東、士別九十九６―３緑が丘・末広合同、永山中央６―５新富・比布・春光台合同、豊岡・東旭川合同４―０西御料地
▽準決勝
陵雲８―２士別九十九、豊岡・東旭川合同６―５永山中央
▽３・４位決定戦
永山中央５―２士別九十九
▽決勝
豊岡・東旭川合同３―２陵雲